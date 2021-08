WHO kêu gọi chưa tiêm liều 3 vắc xin Covid-19 để giúp nơi thiếu, Mỹ phản bác

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng ngày cũng kêu gọi khẩn cấp thay đổi việc phân phối vắc xin để đáp ứng nhu cầu của các nước nghèo hơn.

Ông nói: "WHO đang kêu gọi ngừng tiêm vắc xin tăng cường cho đến sớm nhất là đến cuối tháng 9, để ít nhất 10% dân số của mọi quốc gia được tiêm chủng".

"Tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ trong việc bảo vệ người dân trước biến thể Delta. Nhưng đối với những nước đã sử dụng gần hết nguồn vắc xin trên toàn cầu thì chúng ta không thể và không nên để họ sử dụng nhiều hơn nữa", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Theo WHO, các nước có thu nhập thấp, chỉ có 1,5 liều vắc xin cho mỗi 100 người, do thiếu nguồn cung. Đây là con số quá thấp so với các nước phát triển