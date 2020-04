WHO nói gì về việc Trung Quốc điều chỉnh tăng số ca tử vong vì Covid-19?

"Theo Trung Quốc báo cáo thì chênh lệch trong con số ca tử vong là do một số yếu tố. Trước hết là hệ thống y tế của Vũ Hán có lúc đã quá tải và một số bệnh nhân tử vong tại nhà. Thứ hai là nhân viên y tế chậm trễ báo các ca này vì họ phải tập trung chăm sóc bệnh nhân nên không kịp bổ sung hồ sơ. Kế đến là có những bệnh viện tạm thời, mà nếu chúng ta còn nhớ thì cụ thể là ở Vũ Hán các bệnh viện quá tải nên một số bệnh viện dã chiến được thiết lập tại các nhà thi đấu và những cơ sở khác để chăm sóc các trường hợp nhẹ. Và trong những trường hợp đó thì việc báo cáo đã không được thực hiện kịp thời nên giờ mới thêm những ca này", bà Kerhove nói.

Hôm 17.4, Trung Quốc sửa số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 4.632, tăng 1.290 ca so với trước đây. Việc sửa đổi này diễn ra sau những đồn đoán rằng số người tử vong ở Vũ Hán cao hơn hẳn so với công bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho rằng Trung Quốc đã cố ý giảm đi thiệt hại nhân mạng, và lên án WHO đã ủng hộ Trung Quốc.