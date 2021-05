WHO: Số ca tử vong vì Covid-19 có thể cao gấp 2-3 lần thống kê chính thức

Công bố báo cáo thường niên Thống kê Y tế thế giới, WHO ước tính rằng có ít nhất 3 triệu ca tử vong vì đại dịch Covid-19 trong năm 2020, nhiều hơn 1,2 triệu ca so với con số được báo cáo chính thức.

WHO cũng ước tính rằng đã có khoảng 3,4 triệu người trực tiếp thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 tính đến tháng 5.2021.

Chuyên gia phân tích dữ liệu tại WHO, bác sĩ William Msemburi cho rằng, ước tính này bao gồm những ca tử vong do Covid-19 chưa được báo cáo, và cả các ca tử vong gián tiếp do bệnh viện thiếu nguồn lực điều trị cũng như tử vong do các căn bệnh phát sinh hoặc trở nên trầm trọng do các lệnh hạn chế di chuyển.