Bản tin Covid-19 ngày 15.6: Nỗi lo mới từ điểm nóng dịch bệnh

Ngày 15.6.2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tiền Giang), cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can ngụ ở Tiền Giang và Long An, về hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.