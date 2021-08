Bản tin Covid-19 ngày 26.8: Tiếp nhận thêm nhiều vắc xin giữa lúc dịch bệnh căng thẳng

Bản tin Covid-19 ngày 26.8.2021 của Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau:

1 triệu liều vắc xin Pfizer ngừa Covid-19 do Mỹ viện trợ đã đến TP.HCM và Hà Nội

Số vắc xin trên thuộc 1 triệu liều do Chính phủ Mỹ tặng Việt Nam, được Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày 25.8.

Cụ thể, có 8 tỉnh thành gồm: TP.Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu , An Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương , Bạc Liêu.

Thời gian qua, khi dịch bệnh diễn biến vô cùng căng thẳng, nhiều người băn khoăn về việc khi nhận hàng hóa từ người khác, cần phải sát khuẩn như thế nào cho đúng để phòng Covid-19. Nếu không may xịt cồn vào thức ăn thì có ảnh hưởng gì không? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngoan, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có những giải thích, hướng dẫn về vấn đề này.

Sáng 26.8, tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Sỹ (đoạn gần Công an P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM), cán bộ CSGT - TT của Công an Q.Tân Bình khi trực chốt đã phát hiện một trường hợp dùng giấy đi đường giả.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 11 phút, anh Lê Đình V. chạy xe máy qua chốt kiểm soát được CSGT yêu cầu xuất trình giấy đi đường . Anh V. đã trình ra cùng lúc 2 tờ giấy có chữ ký của thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt ( PC08 , Công an TP.HCM).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSGT trực chốt phát hiện cả 2 tờ giấy mà anh V. xuất trình đều là giấy giả, vì không có các đặc điểm nhận dạng đặc biệt như giấy do Công an TP in để chuyển về các đầu mối rồi trả về cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông.