Bản tin Covid-19 ngày 2.7: Nhiều "điểm nóng” vẫn đang gian nan chống dịch

Thông tin cụ thể về 545 ca mắc mới được công bố trong ngày 2.7 như sau:

+ 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (9 ca), Khánh Hoà (4 ca), Thanh Hóa (3 ca), Long An (1 ca), Kiên Giang (1 ca).

+ 527 ca ghi nhận trong nước; trong đó 428 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cụ thể: TP.HCM (419 ca), Phú Yên (40 ca), Bình Dương (13 ca), Quảng Ngãi (10 ca), Long An (7 ca), An Giang (6 ca), Đồng Nai (5 ca), Nghệ An (3 ca), Đồng Tháp (3 ca), Hưng Yên (3 ca), Đà Nẵng (3 ca), Vĩnh Long (3 ca), Bắc Giang (2 ca), Bắc Ninh (2 ca), Tây Ninh (2 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Khánh Hoà (1 ca), Bình Phước (1 ca), Trà Vinh (1 ca), Hải Phòng (1 ca), Lâm Đồng (1 ca).