Dân kêu khổ vì tường nứt, nhà ngập do thi công đường cao tốc

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, gần 20 nhà dân dọc 2 bên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang rơi vào tình cảnh này. Cụ thể, quá trình lu lèn nền đường đã gây rung, lắc mạnh làm tường, nền nhà dân (xây dựng kiên cố) bị nứt, lún. Có nhà xuất hiện vết nứt to và kéo dài gần cả chục mét. Chưa hết, do nền cao tốc được đôn lên cao nên mỗi khi mưa lớn, nước lại tràn vào một số nhà dân, gây ngập lụt cục bộ...

Bà Hoàng Thị Nga (67 tuổi) cho biết các vết nứt ở nhà bà xuất hiện kể từ khi máy móc đưa vào thi công cao tốc. “Tường nứt, nhà thấm dột mà nhà chỉ có 2 vợ chồng già nên cứ mỗi lần nghe tiếng xe thi công nền đường, vợ chồng tôi lục đục kéo nhau ra ngoài vườn vì lo... nhà sập”, bà nói.

Cũng theo bà Nga, trong năm 2020, lần đầu tiên nhà bà lâm vào cảnh ngập lụt. “Từ khi làm đường, hễ có mưa lớn là nước tràn vào nhà cả mét. Khu vườn của gia đình trồng nhiều cây ăn quả, nay chết hết”, bà Nga bức xúc.

Nhà của bà Lê Thị Huế (50 tuổi) dù kiên cố hơn nhưng do vị trí nằm sát tuyến đường cao tốc nên không những bị nứt toác tường mà còn bị lún, nứt ở phần nền. “Người dân đã viết đơn kiến nghị về xã. Xã cũng đưa người bên chủ đầu tư rồi bên bảo hiểm gì đó đến nhà này nhà kia xem ngó qua loa rồi đi, chứ chưa trả lời gì với dân cả”, bà Huế nói.

Đầu tháng 3.2021, UBND xã tiếp tục gửi thêm một văn bản nữa thì được đại diện của BQLDA trả lời là vấn đề nứt, lún nhà dân sẽ do một đơn vị bảo hiểm xử lý. “Đây là quan hệ dân sự, hai bên là BQLDA và người dân tự thỏa thuận được với nhau thì chính quyền khỏi can thiệp . Tuy nhiên, do việc lúc này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa nên chúng tôi sẽ một mặt làm việc với BQLDA, một mặt trao đổi với các hộ dân để cùng thống nhất. Rất cần sự đồng thuận vì đây là công trình trọng điểm quốc gia”, ông Hiệp nói.