Hàng ngàn người tập trung tiêm vắc xin Covid-19 ở nhà thi đấu Phú Thọ

Ngày 24.6.2021, Công an P.12, Q.11 (TP.HCM) lập hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT, Công an Q.11 điều tra, xử lý theo thẩm quyền làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng bán trái cây trên đường 3 Tháng 2. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại.