Kinh hoàng khoảnh khắc xế hộp tông văng xe tải, lật nghiêng bên đường

Đầu giờ chiều 27.2, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài 24 giây về vụ tai nạn giao thông do ô tô 4 chỗ màu trắng gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Tai nạn xảy ra trên QL 20, đoạn qua xã Hiệp An, H.Đức Trọng, Lâm Đồng Ảnh: G.B

Theo clip này, vào khoảng 10 giờ 25 ngày 27.2, ô tô 4 chỗ màu trắng đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ lao qua làn đường khác, tông vào bên hông một xe tải nhỏ đang di chuyển theo chiều ngược lại khiến xe tải này bị văng vào lề đường và lật nghiêng một bên.

Sau cú tông mạnh, ô tô 4 chỗ bị quay ngang đường và tông tiếp vào một ô tô khác di chuyển phía sau xe tải nói trên rồi mới dừng lại.

Ô tô 4 chỗ lấn làn Ảnh chụp lại màn hình

và húc vào xe tải Ảnh chụp lại màn hình

Xe tải bị húc văng vào lề Ảnh chụp lại màn hình

và bị lật nghiêng bên lề đường Ảnh chụp lại màn hình

Sau cú tông mạnh, ô tô 4 chỗ bị quay ngang đường và tông vào xe ô tô khác Ảnh chụp lại màn hình

Theo thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, vụ tai nạn nói trên xảy ra tại Km 214 trên QL20 , đoạn qua xã Hiệp An (H.Đức Trọng, Lâm Đồng). Ô tô 4 chỗ gây tai nạn mang BS 49A - 239.82 do Trần Lâm Nguyên (ngụ H.Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc.

Khi đến địa điểm nói trên, ô tô va chạm với xe tải BS 49C - 141.29 do Tôn Thất Sang (ngụ TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) điều khiển và ô tô BS 49A - 228.88 do Trần Duy Quốc Minh (xã Hiệp An) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Xế hộp gây tai nạn Ảnh: G.B