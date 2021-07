Người nước ngoài đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở “khu nhà giàu” Thảo Điền

Chiều 1.7, tại nhiều điểm lấy mẫu xét nghiệm thuộc P.Thảo Điền, P.An Khánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM), người dân tại đây liên tục đến xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Do số lượng người dân sinh sống tại P.Thảo Điền đông nên chính quyền địa phương chủ động bố trí 10 điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cùng 17 đội lấy mẫu nhằm hạn chế tình trạng tập trung quá đông. Tại điểm Nhà văn hóa P.Thảo Điền, từ đầu giờ trưa đã tấp nập người đến lấy mẫu xét nghiệm, công tác điều phối trước cửa được tổ công tác kiểm soát chặt. Khi lượng người đông lên, lực lượng chức năng yêu cầu người dân giãn cách và xếp hàng với khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo phòng dịch

Nhiều nước ngoài đến P.Thảo Điền lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 1.7 ẢNH: TRẦN TIẾN

Tại điểm lấy mẫu ở UBND P.Thảo Điền, lực lượng dân quân tự vệ túc trực bên ngoài hướng dẫn người dân vào theo trình tự, xếp hàng ngay ngắn. Trường hợp người dân chưa khai báo y tế online sẽ được phát phiếu thông tin để điền vào và báo danh ngồi chờ xếp hàng.

PV ghi nhận có nhiều người dân nước ngoài như Hàn Quốc Trung Quốc , Anh, Mỹ… đến xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP.Thủ Đức. Để tiện hướng dẫn người nước ngoài, tổ công tác bố trí nhân lực biết ngoại ngữ để giao tiếp khi cần thiết.

Một người Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại P.Thảo Điền ẢNH: TRẦN TIẾN

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác tại UBND P.Thảo Điền và 9 điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường vẫn tiếp tục được triển khai. Với số lượng 15.000 dân, P.Thảo Điền vận động để người dân đến lấy mẫu xét nghiệm đến 22 giờ.

Trong sáng 1.7, TP.Thủ Đức thông báo về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư tại Thủ Đức. Theo đó, từ 10 giờ ngày 1.7, TP.Thủ Đức sẽ lấy mẫu xét nghiệm 9 phường thuộc khu vực 1 gồm: An Phú, An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Thủ Thiêm. Đối với các phường còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Lực lượng dân quân tự vệ hướng dẫn người nước ngoài làm theo hướng dẫn trước khi vào lấy mẫu ẢNH: TRẦN TIẾN

Tại P.An Phú, trong ngày 1.7, công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng được triển khai khẩn trương. Chính quyền địa phương liên tục vận động người dân đến lấy mẫu xét nghiệm đảm việc tầm soát dịch Covid-19 trên địa bàn. Được biết, P.An Phú có hơn 20.000 dân, lực lượng chức năng triển khai 8 điểm với 15 đội lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 2.7, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức) cho biết đến 22 giờ ngày 1.7, phường đã hoàn tất công tác lấy mẫu cho hơn 15.000 người. Việc lấy mẫu kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ khiến tổ công tác mệt nhoài.

Nơi tiếp nhận khai báo y tế tại P.Thảo Điền ẢNH: TRẦN TIẾN

"Thời điểm công nhân ra về họ đến lấy mẫu xét nghiệm rất đông, chúng tôi hướng dẫn khan cả cổ để họ đảm bảo khoảng cách. Làm nhiều giờ cũng khiến các chiến sĩ mất sức, trong đó một nữ y sĩ ngất xỉu vì mệt", ông Phương nói thêm.