Phạt mạnh tay người ra đường không lý do trong dịch Covid-19, không nhắc nhở nữa

Sau khi Thành ủy TP.HCM có Chỉ thị số 12 và UBND TP ban hành văn bản 2468 tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo Chỉ thị 16, các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng kiên quyết phạt mạnh tay đối với người ra đường không có lý do cần thiết . Tại các chốt kiểm soát trong sáng 26.7, cách thức kiểm tra của lực lượng trực chốt cũng có thay đổi so với vài ngày trước đó.

Theo ghi nhận của PV, tại chốt kiểm soát của Q.Bình Thạnh trên đường Nguyễn Xí và Phan Văn Trị, lực lượng trực chốt kiểm tra tất cả các xe của hướng di chuyển vào quận, chiều từ Bình Thạnh hướng ra ngoài người dân có thể lưu thông bình thường.

Sáng đầu tuần, các lực lượng xử lý mạnh tay các trường hợp ra ngoài không có lý do cần thiết Ảnh: Vũ Phượng Tại chốt của Q.Gò Vấp trên đường Phan Văn Trị kiểm tra gắt xe của cả hai chiều ra, vào quận. Các lực lượng trực chốt gồm CSGT, công an, bảo vệ dân phố, quân quân tự vệ và tình nguyện viên. Mọi người dân qua chốt đều phải trình bày lý do ra đường.

Trong khoảng từ 6 - 7 giờ, lượng xe qua lại tại các chốt khá vắng, nhưng CSGT cũng đã bắt đầu xử phạt những trường hợp xuất trình giấy tờ không hợp lệ hoặc không nói được lý do ra đường để làm gì. Đến 7 giờ hơn, các chốt dần đông phương tiện, CSGT, tình nguyện viên, công an phường kiểm tra hết công suẩt. Nhưng đến 8 giờ, đường Phan Văn Trị hướng từ Q.Gò Vấp ra Phạm Văn Đồng lại thưa thớt hơn so với những ngày trước đó.

Một CSGT trực tại chốt Lê Quang Định cho biết, đến ngày hôm nay, lực lượng sẽ không nhắc nhở, phát hiện vi phạm là phạt luôn. Khoảng 6 giờ 30 phút, một nam thanh niên qua chốt trình giấy đi đường được xác nhận bởi 1 công ty bảo vệ, nhưng giấy đã hết hạn nên bị lập biên bản phạt 2 triệu đồng.

Tại chốt Phan Văn Trị, CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp cũng lập biên bản phạt 1 tài xế xe tải ra đường không có lý do chính đáng. Ông bức xúc cho hay, đang trên đường chở sinh viên một trường ĐH di chuyển từ Gò Vấp qua Q.2 cũ xin gạo từ thiện về Ký túc xá.

"Tôi thấy tụi sinh viên thôi, đói há mồm nên mới nhận lời đi chạy chở gạo giùm, chạy miễn phí luôn có lấy đồng nào đâu. Tôi cũng đưa mã QR đây mà không được CSGT chấp nhận", tài xế bày tỏ.

Theo CSGT, mã QR mà tài xế này xuất trình là mã khai báo y tế , không phải mã QR được phép di chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Sở GTVT cung cấp. Hai sinh viên đi cùng xe với tài xế cũng xuống giải thích với CSGT, đưa giấy giới thiệu của trường nhưng cũng không được giải quyết. Cả hai bối rối: "Tụi em thấy chú nói có thể đi được nên em nhờ chú chở đi, không ngờ lại bị phạt như vậy".

CSGT nói thêm: "Không phải cứ xe nào ra đường nói đi chở gạo cũng được chấp nhận, các xe được vận chuyển hàng hóa thiết yếu phải có mã QR do Sở GTVT cấp".

Phạt mạnh tay!

Trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q. Tân Bình cho biết, ngay từ 25.7, lực lượng trực chốt kiểm soát và tổ tuần tra lưu động đã không nhắc nhở hay du di với những trường hợp ra đường không cần thiết.

Những trường hợp trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng mà cãi vã thì bị lập thêm tình tiết tăng nặng và phạt kịch khung. Hơn thế nữa, được sự cho phép của Bộ Công an và lãnh đạo TP, trường hợp chống đối khi được kiểm tra, xử phạt có thể bị tạm giữ hành chính, mức phạt sẽ nặng hơn gấp nhiều lần sau khi bị tạm giữ hành chính.

Tại chốt Phan Văn Trị của Q.Gò Vấp, đến khoảng 7 giờ 30, xe cộ qua chốt dần đông hơn Ảnh: Vũ Phượng Lãnh đạo đội CSGT – TT Công an Q.Gò Vấp cũng cho biết, để tăng cường mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch, mọi trường hợp ra đường khi qua chốt kiểm soát đều phải trình bày lý do. Tại chốt, CSGT sẽ không nhắc nhở hay yêu cầu quay đầu, phát hiện vi phạm là phạt ngay.

Tại các chốt kiểm soát của Q.3, CSGT cùng các lực lượng trực tại chốt cũng kiên quyết xử lý các trường hợp ra ngoài không có lý do cần thiết. Những giấy giới thiệu không đúng địa chỉ, trong lĩnh vực không thiết yếu hay shipper không có đơn vào Q.3 cũng không được phép qua chốt. Nhiều trường hợp dù tìm đủ lý do xin xỏ, nhưng vẫn bị lập biên bản phạt 2 triệu đồng.

Sau quá nhiều lần nhắc nhở, đến sáng 26.7, lực lượng chức năng đã mạnh tay với người ra đường không có lý do cần thiết Ảnh: Vũ Phượng Tại chốt Công viên Gia Định, UBND P.9 (Q.Phú Nhuận) cùng các lực lượng khác của quận cũng tổng lực kiểm soát người ra đường không có lý do chính đáng. "Đã không có lý do thì lực lượng không nhắc nhở hay yêu cầu quay đầu gì nữa mà lập biên bản phạt luôn. Từ 9.7 đến nay, UBND phường đã lập biên bản 76 trường hợp ra ngoài không cần thiết", ông Nguyễn Đức Lai, Chủ tịch UBND P.9 chia sẻ.

Chốt Công viên Gia Định sáng nay 26.7 Vũ Phượng

Đến 8 giờ, nhiều xe qua lại, một số người trực chốt kiểm soát Gò Vấp trên đường Phan Văn Trị tạm chuyển sang tuần tra lưu động, chiều ra khỏi quận các phương tiện di chuyển bình thường, chiều vào quận vẫn kiểm soát nghiêm ngặt.