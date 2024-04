Những vị khách đặc biệt trên tuyến metro số 1: ‘Không tưởng tượng được’

Đúng 9 giờ 20 phút sáng 26.4, đoàn tàu metro số 1 lăn bánh, bắt đầu hành trình chạy thử toàn tuyến từ ga Trung tâm Bến Thành (tại quận 1) đến ga Suối Tiên (tại thành phố Thủ Đức).

Điều đặc biệt, chuyến chạy tàu thử nghiệm sáng 26.4 được vận hành hoàn toàn theo chế độ tự động ATO/ATP.

Trong đó, ATO là hệ thống vận hành tàu tự động. Quá trình chạy hay dừng các đoàn tàu được hệ thống thực hiện hoàn toàn tự động, không cần đến sự can thiệp của nhân viên lái tàu.

Còn ATP là hệ thống tự động bảo vệ đoàn tàu. Hệ thống này sẽ so sánh tốc độ tức thời thực tế đo được của đoàn tàu với tốc độ an toàn lớn nhất cho phép đã được cài đặt trên thiết bị để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành. Đồng thời, tốc độ cho phép trên đường cũng hiển thị cho nhân viên lái tàu biết để có thể xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Việc thử nghiệm chạy tàu ở chế độ ATO/ATP nhằm hoàn thiện, tích hợp lần cuối các hệ thống như: hệ thống tín hiệu, đoàn tàu, cửa chắn ke ga, thông tin, viễn thông.

Tại mỗi ga, các đoàn tàu dừng 30 giây và hệ thống cửa chắn ke ga sẽ tự mở.

Tham gia lần chạy thử nghiệm này có các đại diện cơ quan nước ngoài tại TP.HCM và đoàn cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa.

Ông Dương Chí Kỳ (90 tuổi), đã từng là chiến sĩ bộ binh chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Dù đã được đi metro ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng chuyến đi metro lần này đem lại cho ông một cảm xúc đặc biệt.

Ông Dương Chí Kỳ chia sẻ: "Bây giờ thấy rằng, metro có nhiều kết cấu, các phần vận hành, từ đầu máy cho đến các toa, cho đến các công việc trợ phụ, kể cả những cái ghế ngồi đều khác với metro ngày xưa. Bây giờ có lẽ đoàn tàu của TP.HCM này sẽ có những đổi mới từ phương tiện, cán bộ đoàn tàu, thì chúng ta ở trong giai đoạn xã hội phát triển, kỹ thuật phát triển, thông tin phát triển, đời sống xã hội đầy đủ thì tin rằng đường của ta sẽ rộng mở. Không chỉ chạy từ Suối Tiên về Bến Thành, mà sẽ vươn xa đến tận Mũi Cà Mau".

Bà Trần Thị Kim Châu (82 tuổi, vợ của ông Dương Chí Kỳ) cũng tham gia trải nghiệm chuyến tàu, không giấu được sự phấn khởi và gửi gắm niềm tin về sự phát triển bền vững của tàu metro tại Việt Nam.

"Hôm nay đi là để gửi gắm một niềm tin. Rất cảm ơn và gửi gắm một niềm tin, bây giờ làm sao để nó bền vững hơn là được. Bền vững là tồn tại lâu dài chứ đừng trục trặc gì", bà Trần Thị Kim Châu nói.

Đi cùng trên chuyến tàu chạy thử nghiệm sáng 26.4, ông Thái Kim Chánh, từng là chiến sĩ Điện Biên, năm nay tròn 100 tuổi, bày tỏ "không tưởng tượng được" sự hiện đại của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

"Mấy chục năm trước, đi tàu hoả rầm rầm rầm rầm, bây giờ đi tàu này nó êm ru. Như vậy thì khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, còn mình không nghĩ tới được. Nếu là đi xe bò, đi xe trâu thì lụp cụp, lụp cụp, đi xe khá khá hơn thì xe ngựa nó đỡ hơn nó nhanh hơn. Rồi ô tô, trước đây thì nó cũng gập ghềnh, không có được êm ái. Mà bây giờ nó được êm ái như thế này thì chứng tỏ rằng sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng cao, đời sống con người càng ngày càng cao hơn", ông Thái Kim Chánh chia sẻ.

Đại diện MAUR cho biết hiện nay, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã hoàn thành 98%.

Song song với quá trình thử nghiệm, công tác đào tạo thực hành các nhân viên cũng đang bắt đầu được tiến hành. Sau khi hoàn thành công tác đào tạo thực hành, nhân viên vận hành và bảo trì đảm bảo thành thạo, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành thử trong thời gian khoảng 2 tháng trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức vào quý IV năm nay.