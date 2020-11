Sát hại người tình vì ghen tuông với chồng chính thức

Ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an TX.Gò Công tiến hành khám nghiệm hiện trường , điều tra, làm rõ vụ án mạng sát hại người tình xảy ra tại ấp Ông Non (xã Tân Trung, TX.Gò Công).

Vụ án xảy ra vào chiều 17.11 gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi phạm có quan hệ tình cảm với nạn nhân, trong khi nạn nhân là người đang có chồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17.11, một người làm công cho bà Lê Thị Kim Chi phát hiện bà Chi chết trước cửa nhà tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, trên người có nhiều vết thương, cạnh nạn nhân có 1 con dao và 1 cái kéo, nên vội trình báo công an địa phương.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Thái An (49 tuổi, ngụ ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, H.Chợ Gạo, Tiền Giang).

Lực lượng chức năng phối hợp Công an H.Chợ Gạo truy tìm, phát hiện An đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Chợ Gạo do uống thuốc trừ sâu . Hiện An được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang.