Vụ cướp khó tin: Vào tiệm vàng lấy nhẫn “khủng” đeo đầy tay rồi bỏ chạy

Ngày 14.10, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra, truy xét một vụ cướp khó tin xảy ra tại một tiệm vàng trên đường Vĩnh Lộc (đường Hương lộ 80 cũ), xã Vĩnh Lộc A.

Theo chủ tiệm vàng N.H., trước đó sáng cùng ngày, nghi can này cũng đã đã đến tiệm vàng hỏi mua và xem nhiều nhẫn vàng tại đây. Tuy nhiên với lý do không đủ tiền, tên này hẹn trưa đến lấy 2 nhẫn vàng mà mình đã chọn. Trong lúc nhân viên sơ suất thì nghi can lấy vàng bỏ chạy.