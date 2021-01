Trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM chính thức hoãn do có phát hiện có ca nhiễm Covid-19 mới tại Quảng Ninh. Trong khi đó, cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân cũng bị hoãn. Lý do bởi Đức Chinh và các đồng đội mới trở về từ Quảng Ninh sau khi đối đầu với đội chủ sân Cẩm Phả tại vòng 2 V-League, các thành viên của đội Đà Nẵng đã được xét nghiệm Covid-19 và đang đợi kết quả.