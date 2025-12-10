Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Viên chức được 'chân trong chân ngoài' nếu không xung đột lợi ích

Mai Hà
Mai Hà
10/12/2025 17:20 GMT+7

Luật Viên chức sửa đổi quy định viên chức được quyền ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích.

Chiều 10.12, Quốc hội đã thông qua luật Viên chức sửa đổi, với những quy định mới về quyền của viên chức trong thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Theo đó, viên chức được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Viên chức được 'chân trong chân ngoài' nếu không xung đột lợi ích- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tiếp thu, giải trình luật Viên chức sửa đổi

ẢNH: GIA HÂN

Trường hợp chưa có thỏa thuận trong hợp đồng làm việc thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp trên quản lý trực tiếp.

Viên chức cũng được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập, trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật về ngành, lĩnh vực có quy định khác.

Viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập được thực hiện các quyền quy định, các quyền khác theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan...

Trước đó, thảo luận về dự thảo luật, đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc cho phép viên chức được ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị khác. Đồng thời, đề nghị rà soát để tránh ảnh hưởng đến công việc chính đang làm, đặt nhiệm vụ nơi công tác lên hàng đầu, không để xảy ra tình trạng xung đột lợi ích.

Tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng bằng hoạt động nghề nghiệp của mình. 

Dự thảo luật cũng quy định cho phép viên chức được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành không cấm. Luật cũng xây dựng cơ chế chống xung đột lợi ích thông qua thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và không được trái với quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật chuyên ngành. 

Đặc biệt, quy định rõ viên chức có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị mới được thực hiện hoạt động nghề nghiệp ở bên ngoài; đối với viên chức quản lý phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Chấm dứt hợp đồng khi không đáp ứng yêu cầu

Luật Viên chức sửa đổi quy định, việc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, quyền, nghĩa vụ của các bên có liên quan thực hiện theo quy định, pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Viên chức, người ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các quy định có liên quan đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt khi viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm...

Đại biểu tranh luận viên chức được 'chân trong chân ngoài', Bộ trưởng Nội vụ nói gì?

Đại biểu tranh luận viên chức được 'chân trong chân ngoài', Bộ trưởng Nội vụ nói gì?

Có nên cho phép viên chức ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh và kiểm soát thế nào để tránh trục lợi, tham nhũng - là nội dung được nhiều đại biểu bấm nút tranh luận.

