Viện kế toán Việt Nam lan tỏa tinh thần quần vợt fair-play

Giải quần vợt do Diễn đàn Tennis Vinh Infinity tổ chức, với sự đồng hành và tài trợ chính của Viện kế toán Việt Nam, quy tụ gần 800 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng một số VĐV quốc tế. Các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung thi đấu, bao gồm các nội dung đôi nam và đôi nam – nữ, diễn ra trong hai giai đoạn từ ngày 11-14.12 và 19-21.12.2025 tại cụm sân Trung Thiện.

Ông Robret Nguyễn Huy, CEO kiêm Chủ tịch hội đồng Viện kế toán Việt Nam phát biểu khai mạc giải quần vợt Vinh Infinity tranh Cúp Viện kế toán Việt Nam 2025 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Viện kế toán Việt Nam, ông Robret Nguyễn Huy khẳng định việc đồng hành cùng giải đấu không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh, cân bằng, đề cao các giá trị bền bỉ - kỷ luật - trung thực, những phẩm chất tương đồng giữa thể thao và nghề kế toán.

Ông Robert Nguyễn Huy và ông Mạc Văn Hiếu trao cúp nội dung 1.725 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trải qua nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cống hiến, BTC đã tiến hành vinh danh 56 VĐV đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận nỗ lực và tinh thần fair play của các VĐV. Giải đã khép lại thành công tốt đẹp, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà còn ở tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng quần vợt. Viện kế toán Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao – xã hội ý nghĩa, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân và người lao động khỏe mạnh – bản lĩnh – phát triển bền vững.