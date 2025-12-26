Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Viện kế toán Việt Nam lan tỏa tinh thần quần vợt fair-play

Bảo Nghi
Bảo Nghi
26/12/2025 15:30 GMT+7

Sau hai tuần thi đấu sôi nổi, giải quần vợt Vinh Infinity tranh Cúp Viện kế toán Việt Nam 2025 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đẹp về chuyên môn, tinh thần thể thao và sự gắn kết cộng đồng.

Giải quần vợt do Diễn đàn Tennis Vinh Infinity tổ chức, với sự đồng hành và tài trợ chính của Viện kế toán Việt Nam, quy tụ gần 800 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng một số VĐV quốc tế. Các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung thi đấu, bao gồm các nội dung đôi nam và đôi nam – nữ, diễn ra trong hai giai đoạn từ ngày 11-14.12 và 19-21.12.2025 tại cụm sân Trung Thiện.

Viện kế toán Việt Nam lan tỏa tinh thần quần vợt fair-play- Ảnh 1.

Ông Robret Nguyễn Huy, CEO kiêm Chủ tịch hội đồng Viện kế toán Việt Nam phát biểu khai mạc giải quần vợt Vinh Infinity tranh Cúp Viện kế toán Việt Nam 2025

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Viện kế toán Việt Nam, ông Robret Nguyễn Huy khẳng định việc đồng hành cùng giải đấu không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh, cân bằng, đề cao các giá trị bền bỉ - kỷ luật - trung thực, những phẩm chất tương đồng giữa thể thao và nghề kế toán.

Viện kế toán Việt Nam lan tỏa tinh thần quần vợt fair-play- Ảnh 2.

Ông Robert Nguyễn Huy và ông Mạc Văn Hiếu trao cúp nội dung 1.725

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trải qua nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cống hiến, BTC đã tiến hành vinh danh 56 VĐV đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận nỗ lực và tinh thần fair play của các VĐV. Giải đã khép lại thành công tốt đẹp, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà còn ở tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng quần vợt. Viện kế toán Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao – xã hội ý nghĩa, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân và người lao động khỏe mạnh – bản lĩnh – phát triển bền vững.

Kết quả chuyên môn cụ thể như sau:

Đôi nam – nữ 1.235

• Hạng nhất: Trung Hà Oanh - Thu Phạm

• Hạng nhì: Hải Xây Dựng - Hồng Celadon

• Đồng hạng ba: Thuyết Neke - Cá Linh; Bình Long Khánh - Oanh Gò Vấp

Đôi nam – nữ 1.325

• Hạng nhất: Khôi TTF - Trang Vũ

• Hạng nhì: Quốc Kỳ Hòa - Ngọc Sấm Sét

• Đồng hạng ba: Hải Xây Dựng - Nguyễn Chuột; Linh TBYT - Linh Nhi

Đôi nam 1.265

• Hạng nhất: Phú Nguyễn - Long Đô

• Hạng nhì: Đạo Mỹ Sơn - Tài Long An

• Đồng hạng ba: Lai Đức Phát - Hải Xây Dựng; Nam Roger - Bình Long Khánh

Đôi nam 1.350

• Hạng nhất: Trung Nhật Quý - Thiện Xeben

• Hạng nhì: Châu Thới An - Nho Tennis

• Đồng hạng ba: Bình Long Khánh - Hiếu Long Khánh; Hải Xây Dựng - Trịnh Nhôm Kính

Đôi nam 1.475

• Hạng nhất: Phi Cường - Kiệt Olympic

• Hạng nhì: Ba Đình - Long Đô

• Đồng hạng ba: Thái An - Thành Má ơi, Sinh Bảo Tiến - Thái Q.6

Đôi nam 1.625

• Hạng nhất: Lá Tây Ninh - Tú G8

• Hạng nhì: Nam Thủ Đức - Châu Tân Cảng

• Đồng hạng ba: Duy HDC - Quốc Kỳ Hòa; Duy Tuấn - Huy Sóc Trăng

Đôi nam 1.725

• Hạng nhất: Vinh Infinity - Phi Cường

• Hạng nhì: Khang Tanimex - Tuấn Anh O Môn

• Đồng hạng ba: Đưong Thủ Đức - Trung Nhật Quý; Khang Sóc Trăng - Nam Thủ Đức

Tin liên quan

Hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhân nhi ung thư từ giải golf hữu nghị 2025

Hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhân nhi ung thư từ giải golf hữu nghị 2025

Giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam lần thứ 22 năm 2025 quy tụ hơn 100 golf thủ trong nước và quốc tế là một sự kiện thể thao ý nghĩa, tôn vinh tinh thần hợp tác và sẻ chia.

Khám phá thêm chủ đề

Quần vợt Viện kế toán Việt Nam Vinh Infinity Diễn đàn Tennis Vinh Infinity
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận