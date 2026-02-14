Viện KSND TP.HCM trao tặng 90 phần quà cho người dân 3 xã

Đại diện Viện KSND TP.HCM, ông Ngô Phạm Việt, Phó bí

thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM vừa đến

cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, TP.HCM.

Ông Ngô Phạm Việt (thứ 5 từ trái qua), Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM đại diện tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: VKS

Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Đình Hội, Trưởng phòng 3, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng 12, ông Trần Văn Tùng, Phó Văn phòng) Viện KSND TP.HCM.

Việc làm này là tiếp nối chuỗi các hoạt động an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Ngô Phạm Việt nhấn mạnh tinh thần "tương thân tương ái" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", Viện KSND TP.HCM luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, vận động tốt các nguồn lực xã hội để chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

90 phần quà để động viên các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống ẢNH: VKS

90 phần quà trên mang theo trách nhiệm và nghĩa tình góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, cho 90 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông. Từ đó động viên các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống.