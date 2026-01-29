Việt Hương ra sao trước vụ nộp đơn tố cáo?

Ở tuổi ngoài 50, Việt Hương liên tục đón những tin vui trong nghề. Tuy nhiên, cô cũng phải đối diện với những điều tiếng khi hoạt động nghệ thuật.
Như Thanh Niên thông tin, Việt Hương vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc nộp đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM các hành vi vu khống, xúc phạm. Phía diễn viên Chị dâu cho rằng chuỗi hành vi công kích kéo dài, không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh và công việc của mình mà còn tác động trực tiếp đến đời sống cá nhân, gia đình và những người thân xung quanh, đẩy cô vào trạng thái bức xúc, bất lực và khủng hoảng tinh thần kéo dài.
Hiện tại, thông tin về vụ việc nghệ sĩ Việt Hương nộp đơn tố giác gây xôn xao. Nhiều người cũng dành sự quan tâm đến cuộc sống của nữ diễn viên thời gian qua.
