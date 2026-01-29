Việt Hương ra sao trước vụ nộp đơn tố cáo?

Như Thanh Niên thông tin, Việt Hương vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc nộp đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM các hành vi vu khống, xúc phạm. Phía diễn viên Chị dâu cho rằng chuỗi hành vi công kích kéo dài, không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh và công việc của mình mà còn tác động trực tiếp đến đời sống cá nhân, gia đình và những người thân xung quanh, đẩy cô vào trạng thái bức xúc, bất lực và khủng hoảng tinh thần kéo dài.

Hiện tại, thông tin về vụ việc nghệ sĩ Việt Hương nộp đơn tố giác gây xôn xao. Nhiều người cũng dành sự quan tâm đến cuộc sống của nữ diễn viên thời gian qua.

Cuộc sống của Việt Hương trước ồn ào

Thời gian qua, nghệ sĩ Việt Hương tất bật với các tác phẩm điện ảnh. Gần đây, cô gây chú ý với vai diễn bà Hậu trong Cục vàng của ngoại, thu về hơn 82 tỉ đồng tại phòng vé. Trước đó, vai diễn trong Chị dâu giúp Việt Hương liên tục được vinh danh tại các giải thưởng, trong đó có Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh khi liên tục ra mắt vở diễn mới như Con gái chị Hằng, Rồi 30 năm sau… Diễn viên 7X chia sẻ dù có cuộc sống ổn định nhưng cô không ngại khổ khi thử sức ở nhiều vai diễn bởi đam mê dành cho nghề Ảnh: FBNV

Có thời điểm, Việt Hương xuất hiện dày đặc trong các gameshow ở vai trò giám khảo, người chơi… Song hiện tại, nữ diễn viên chọn chắt lọc vì thấy mình đã có tuổi, không đủ sức tham gia các chương trình đòi hỏi thể lực. Ngoài ra, sao phim Chị dâu thừa nhận nhiều nghệ sĩ trẻ khi tham gia chung sẽ có tâm lý cả nể, không dám chơi hết mình khiến chương trình bị ảnh hưởng phần nào Ảnh: FBNV

Ngoài nghệ thuật, Việt Hương cũng bận rộn với công việc kinh doanh, duy trì các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên chính điều này cũng khiến nữ nghệ sĩ vướng phải những điều tiếng thời gian qua. Theo ghi nhận, Việt Hương không ít lần lên tiếng trước những tin đồn thất thiệt, trong đó một số trang mạng cắt ghép hình ảnh của cô trong các dự án phim, khiến dư luận hoang mang Ảnh: FBNV

Ở tuổi 50, Việt Hương có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Sau khi về nước, nhạc sĩ Hoài Phương hỗ trợ vợ trong hoạt động kinh doanh lẫn nghệ thuật. Cả hai không ngại xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành những lời “có cánh” khi nói về người còn lại. Việt Hương từng chia sẻ sự hậu thuẫn của chồng giúp cô an tâm hơn khi làm nghề Ảnh: FBNV

Việt Hương chia sẻ cô nỗ lực cân bằng giữa vai trò người vợ, người mẹ và một nghệ sĩ. Với con gái, nữ diễn viên luôn hướng bé biết lao động từ nhỏ để trân trọng đồng tiền. Việt Hương cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm không đặt nặng việc con phải trở thành “thầy”, chỉ cần là người thợ “giỏi” Ảnh: FBNV