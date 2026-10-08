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    Ám ảnh ngập nặng trên đường D5: Đi vệ sinh cũng phải chờ
    VideoĐời sống

    Ám ảnh ngập nặng trên đường D5: Đi vệ sinh cũng phải chờ

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn, chờ nước rút. Đó là nỗi khổ của chị Hồng Ngọc khi căn nhà trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM bị ngập. Trận mưa tối 7.10 khiến sinh hoạt gia đình đảo lộn, đồ đạc phải kê lên cao. Đến khuya nước mới rút, người dân lại thức lau dọn, vừa xong đã lo mưa xuống sẽ ngập tiếp.

    Trận mưa lớn chiều tối ngày 7.10.2026 khiến đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, có đoạn ngập sâu trong nước. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ qua dòng nước để về nhà.

    Chiều 8.10, nước đã rút. Nhưng trong nhà dân, đồ đạc vẫn chưa dám đặt xuống thấp.

    Với chị Hồng Ngọc, em gái anh Thanh Quỳnh, mưa xuống là lại lo kê xoong nồi lên ghế, đưa đồ đạc lên bàn. Căn nhà chưa nâng nền nên thường bị ngập sâu, nước tràn cả vào khu vệ sinh. Không chỉ lo giữ đồ, chị và gia đình còn phải chịu cảnh muốn đi vệ sinh cũng đành nhịn, chờ nước rút.

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    Chị Hồng Ngọc dẫn phóng viên đi xem những đồ dùng thiết bị được xếp chồng lên nhau để tránh nước ngập làm hư hỏng

    ẢNH: VÕ HIẾU

    Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay 8.10, TP.HCM tiếp tục có mưa giông, tập trung vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to. Mưa lớn đúng giờ tan tầm có thể tiếp tục gây khó khăn cho việc đi lại.

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