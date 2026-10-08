Ám ảnh ngập nặng trên đường D5: Đi vệ sinh cũng phải chờ

Trận mưa lớn chiều tối ngày 7.10.2026 khiến đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, có đoạn ngập sâu trong nước. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ qua dòng nước để về nhà.

Chiều 8.10, nước đã rút. Nhưng trong nhà dân, đồ đạc vẫn chưa dám đặt xuống thấp.

Với chị Hồng Ngọc, em gái anh Thanh Quỳnh, mưa xuống là lại lo kê xoong nồi lên ghế, đưa đồ đạc lên bàn. Căn nhà chưa nâng nền nên thường bị ngập sâu, nước tràn cả vào khu vệ sinh. Không chỉ lo giữ đồ, chị và gia đình còn phải chịu cảnh muốn đi vệ sinh cũng đành nhịn, chờ nước rút.

Chị Hồng Ngọc dẫn phóng viên đi xem những đồ dùng thiết bị được xếp chồng lên nhau để tránh nước ngập làm hư hỏng ẢNH: VÕ HIẾU

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay 8.10, TP.HCM tiếp tục có mưa giông, tập trung vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to. Mưa lớn đúng giờ tan tầm có thể tiếp tục gây khó khăn cho việc đi lại.