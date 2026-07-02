Việt Nam chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao

Cụ thể, theo Nhóm dữ liệu phát triển của World Bank, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.

Theo World Bank, Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024 - 2025, xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 15%, tăng trưởng kinh tế (GDP) lần lượt đạt 7% và 8%.

Tính trong giai đoạn 2021 - 2025, GNI Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, được các chuyên gia World Bank đánh giá là "một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực". Ngoài ra, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào 2045. Để đạt điều này, Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.

6 nền kinh tế được nâng hạng trong bảng phân loại năm nay của WB ẢNH: NGUỒN WB



