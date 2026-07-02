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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Việt Nam chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Với tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 USD, Việt Nam đã được Ngân hàng Thế giới (World Bank WB) nâng lên nhóm thu nhập trung bình cao trong bảng phân loại mới đây.

Cụ thể, theo Nhóm dữ liệu phát triển của World Bank, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.

Theo World Bank, Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024 - 2025, xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 15%, tăng trưởng kinh tế (GDP) lần lượt đạt 7% và 8%.

Tính trong giai đoạn 2021 - 2025, GNI Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, được các chuyên gia World Bank đánh giá là "một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực". Ngoài ra, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào 2045. Để đạt điều này, Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.

Việt Nam chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao- Ảnh 1.

6 nền kinh tế được nâng hạng trong bảng phân loại năm nay của WB

ẢNH: NGUỒN WB


Phân loại của Ngân hàng Thế giới dựa trên ước tính GNI bình quân đầu người của năm dương lịch trước đó, xếp các nền kinh tế được đánh giá vào bốn nhóm thu nhập: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao.

Năm nay, WB đánh giá 218 quốc gia, trong đó 6 nước được nâng hạng. Ngoài Việt Nam, 4 nước được nâng từ thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia. Còn Togo, một nước Tây Phi, được nâng từ thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp.

Ngưỡng GNI bình quân năm nay của nhóm thu nhập trung bình thấp là 1.176-4.635 USD, trung bình cao 4.636-14.375 USD. Các hạn mức này tăng nhẹ so với kỳ trước do áp lực lạm phát.

Theo WB, các phân loại này cho biết quốc gia nào có thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ phát triển, đồng thời giúp các chính phủ, nhà nghiên cứu và nhiều tổ chức quốc tế theo dõi tiến trình kinh tế toàn thế giới.

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