Nếu không có can thiệp kịp thời, Việt Nam có nguy cơ trải qua một "đại dịch" cận thị tương tự một số quốc gia láng giềng từng ghi nhận, với 80% học sinh trung học mắc cận thị.

Đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm "Giải pháp nâng cao thị lực thời hiện đại" do Báo Nhân Dân tổ chức sáng 6.8.

Chuyên gia nhãn khoa cho biết, nếu không được kiểm soát tốt, cận thị nặng gây mất thị lực ẢNH: LIÊN CHÂU

Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo nghiên cứu đánh giá của Bệnh viện Mắt T.Ư năm 2020, tại 4 trường tiểu học và THCS trên địa bàn nội thành và ngoại thành Hà Nội: tỷ lệ học sinh bị tật khúc xạ cao, chủ yếu là cận thị, chiếm 37,5%.

Tại TP.HCM, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ cận thị chiếm gần 53% (nghiên cứu năm 2023).

Quá trình đô thị hóa đã làm giảm các không gian hoạt động ngoài trời khiến trẻ tăng thời gian hoạt động trong nhà, giảm hoặc ít vận động.

Việc học nhiều giờ tại lớp, và việc sử dụng ngày càng tăng các thiết bị kỹ thuật số cho học tập và giải trí, làm trầm trọng thêm tỷ lệ mắc tật khúc xạ. Trong khi đó, các em chưa được chú trọng khám mắt định kỳ. Ngoài ra, còn các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện về chiếu sáng.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng trao đổi về các giải pháp ngừa sớm cận thị. Trong đó, khái niệm tiền cận thị (tình trạng khúc xạ không cận thị trong đó sự kết hợp của các yếu tố nguy cơ cao tiến triển thành cận thị) cần thiết phải có các chiến lược điều trị trước khi chúng trở thành cận thị.

Để kiểm soát mức gia tăng cận thị, nhà trường, gia đình cần cần có chương trình hoạt động ngoài trời (học tập ngoài trời, thể thao và giáo dục thể chất; vui chơi...); quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử và hoạt động nhìn gần, vì làm việc nhìn gần quá mức, bao gồm việc sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, làm tăng nguy cơ và tiến triển cận thị.

PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Đình Ngân, Phó chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, cho rằng, tốt nhất không nên bị cận thị. Nếu cận thị, cần kiểm soát mức độ tăng, vì cận thị nặng còn gây các bệnh lý về mắt nguy hiểm như: bong võng mạc, khiếm thị, mất thị lực không hồi phục.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhu cầu sử dụng các giải pháp điều chỉnh khúc xạ ngày càng đa dạng: kính gọng, kính áp tròng, kính chỉnh hình giác mạc ban đêm. Trong đó, kính áp tròng được quản lý như một trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP, phải được cấp số lưu hành và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào sử dụng, nhưng thị trường vẫn tồn tại sản phẩm không rõ nguồn gốc.