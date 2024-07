Xuất phát từ thực tế phương tiện xe chữa cháy cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay gần như không có. Trong khi, nhu cầu chữa cháy ở các đô thị lớn, lại rất cần trang bị ít nhất 1 xe loại này để có thể nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu; nhất là với các địa bàn có hẻm, ngõ hẹp mà xe chữa cháy lớn không thể tiếp cận. Mới đây, VM Motors chính thức trình làng mẫu xe chữa cháy cỡ nhỏ, kiểu bán tải đầu tiên tại Việt Nam, có tên gọi Pickup S.100.

Việt Nam có xe chữa cháy loại bán tải đầu tiên, giá từ 1 tỉ đồng

Thực tế, mẫu xe chữa cháy mới này được cải tiến từ dòng bán tải nền hiệu Sandeur S.100 với kết cấu 2 cầu (4x4). Xe được sản xuất, lắp ráp trong nước từ linh kiện rời CKD mang thương hiệu Nhật Bản - Isuzu, cùng một số chi tiết đã được nội địa hóa.

Xe chữa cháy loại bán tải đầu tiên Pickup S.100 được cấp giấy phép và đưa vào sử dụng tại Việt Nam

Đình Tuyên

Điểm nổi bật của Pickup S.100 nằm ở sự nhỏ gọn, linh hoạt khi xe chỉ có bề rộng thân ở mức 1.855 mm. Vì vậy, hoàn toàn phù hợp với điều kiện đường sá, đặc biệt đường nhỏ hẹp ở đô thị. Mẫu xe chữa cháy này trang bị động cơ tiêu chuẩn Euro 5, dung tích 2.9 lít (lớn nhất trong dải phân khúc xe bán tải hiện nay), với khả năng tăng tốc từ 0 - 200 mét chỉ trong 18 giây. Nhờ đó, có thể tăng tốc nhanh tới hiện trường.

Ngoài ra, Pickup Sandeus S.100 4x4 cũng là xe bán tải có trọng tải lên đến 3.300 kg, lớn nhất trong phân khúc xe tải nhẹ. Cùng với đó là thiết kế thùng xe dài tới 2.000mm, rất phù hợp cho việc lắp đặt trang thiết bị xe chữa cháy. Trong khi, khu vực cabin kép cũng thiết kế rộng với kết cấu 5 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi, an toàn cơ bản như một xe du lịch, dễ dàng sử dụng chuyên chở một tổ chữa cháy làm nhiệm vụ.

Xe chữa cháy Pickup S.100 trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng Đình Tuyên

Ở khu vực thùng chuyên dụng của xe chữa cháy, Pickup S.100 được lắp đặt PTO để sử dụng cho máy bơm chữa cháy. Máy bơm có thể hoạt động nhờ thùng dầu lớn của xe tới 100 lít. Đồng thời có cấu tạo như các xe chữa cháy thông thường với trang bị loại bơm (tùy chọn phiên một hoặc hai bơm), lưu lượng bơm 20 lít/giây (1200 lít/phút), xe téc nước, téc Foam và lăng phun có thể phun xa tới 50 - 60 mét. Ngoài ra, trên xe cũng bố trí đầy đủ các thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

Đáng chú ý, mẫu xe chữa cháy chữa cháy do VM Motors sản xuất và lắp ráp cũng là mẫu xe chữa cháy loại bán tải đầu tiên có đầy đủ chứng nhận kỹ thuật được lưu hành. Chia sẻ với truyền thông, ông Trần Vĩnh Hà - Tổng giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors cho biết, đơn vị này đã ấp ủ ý tưởng sản xuất xe chữa cháy Pickup S.100 từ hơn 2 năm trước, với mong muốn phục vụ cộng đồng. Từ thời điểm đó, VM Motors đã bắt tay vào thiết kế, thử nghiệm, hoàn chỉnh các yêu cầu của Cục đăng kiểm Việt Nam và đến nay đã chính thức được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật - môi trường, sản phẩm bắt đầu sản xuất hàng loạt để cung cấp ra thị trường.

Xe chữa cháy mới được kỳ vọng sẽ là giải pháp giúp công tác chữa cháy linh động, hiệu quả hơn Đình Tuyên

Không chỉ cung cấp cho các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp thuộc lực lượng công an PCCC các tỉnh thành, xe chữa cháy Pickup S.100 còn hướng đến phục vụ nhu cầu chữa cháy bán chuyên hoặc tư nhân.

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Phạm Văn Hiệu - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh (Bộ Công an) khẳng định, xe chữa cháy mini Pickup S.100 là mẫu xe đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận, do đó mọi người dân đều có thể sử dụng. Ông Hiệu cũng cho biết, ngoài các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp, ông hi vọng các tổ dân phố, các doanh nghiệp, kể cả các trang trại, nhà xưởng sản xuất đều có thể sở hữu và sử dụng loại xe tiện ích này.

Theo công bố từ phía nhà sản xuất, Pickup S.100 sẽ phân phối 2 phiên bản một bơm hoặc hai bơm, có giá bán lần lượt 1 và 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, phía đơn vị sản xuất cũng có thêm nhiều tùy chọn trang bị để người dùng có thể lựa chọn, trang bị thêm.