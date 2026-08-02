Việt Nam đang định hình lại bản đồ du lịch Đông Nam Á

Dòng khách quốc tế đang dịch chuyển

Trong một công bố ngày 8.7, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda nhận định VN đang "vẽ lại bản đồ du lịch Đông Nam Á", khi lượng tìm kiếm chỗ ở của khách quốc tế trong năm 2025 tăng gần 50% so với năm trước. Theo Agoda, kết quả này cho thấy VN đã tiến lên rõ rệt trong danh sách những điểm đến được du khách quốc tế cân nhắc, nhờ sự kết hợp giữa cải cách chính sách, khả năng kết nối hàng không và đầu tư hạ tầng du lịch. Động lực tăng trưởng này không chỉ thể hiện qua lượt tìm kiếm trên các nền tảng số. Năm 2025, VN đón kỷ lục 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước và vượt mức 18 triệu lượt của thời điểm trước đại dịch. Dữ liệu được dẫn từ Tổ chức Du lịch LHQ (UN Tourism) cho thấy VN và Nhật Bản đều đạt mức tăng trưởng 21% về lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm 2025, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm nay.

Điểm đáng chú ý hơn cả là cơ cấu thị trường gửi khách đang dần mở rộng. Hàn Quốc vẫn là thị trường nguồn hàng đầu trên nền tảng Agoda, với lượng tìm kiếm chỗ ở tại VN tăng 28% trong năm qua. Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất lại xuất hiện ở các thị trường mới trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Lượng tìm kiếm từ Philippines tăng 129%, đưa nước này từ vị trí thứ 10 lên thứ 6 trong nhóm các thị trường tìm kiếm chỗ ở tại VN nhiều nhất. Ấn Độ tăng 112%, trong khi Malaysia tăng 68%.

Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm qua ẢNH: LÊ NAM

Ở nhóm thị trường đường dài, lượng tìm kiếm từ Pháp tăng 217%, còn Đức tăng 120%. Agoda nhận định, chính sách miễn thị thực được mở rộng đã góp phần thúc đẩy nhu cầu từ châu Âu. Sự gia tăng của các thị trường này có ý nghĩa lớn hơn những tỷ lệ tăng trưởng đơn thuần. Trong nhiều năm, dòng khách quốc tế đến VN phụ thuộc khá nhiều vào khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc khách từ Ấn Độ, Philippines, Malaysia và châu Âu tăng nhanh giúp ngành du lịch giảm bớt mức độ phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, đồng thời tạo điều kiện phát triển những sản phẩm mới.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 1.8, thạc sĩ Mai Thuận Lợi, chuyên gia ngành du lịch, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Hành Trình Vàng, thừa nhận trước đây, khi nhắc đến Đông Nam Á, nhiều khách quốc tế thường nghĩ trước tiên đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia... Nhưng hiện nay, VN ngày càng xuất hiện như một lựa chọn độc lập, thậm chí trở thành điểm đến chính của cả chuyến đi, thay vì chỉ là một chặng dừng trong hành trình khám phá khu vực. Sự thay đổi cũng được thể hiện qua những yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp (DN) tiếp nhận. Bên cạnh Hàn Quốc và Trung Quốc, các công ty lữ hành ngày càng nhận được nhiều yêu cầu từ khách Ấn Độ, Philippines, Malaysia và châu Âu. Mỗi thị trường có nhu cầu, thói quen tiêu dùng khác nhau, buộc DN phải điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ ăn uống, ngôn ngữ phục vụ và cách tổ chức hành trình.

VN đẩy mạnh du lịch Halal, đón khách Hồi giáo ẢNH: NHẬT THỊNH

"Một trong những động lực quan trọng nhất là chính sách thị thực. VN đã mở rộng danh sách miễn thị thực, nâng thời gian lưu trú tạm trú lên 45 ngày đối với công dân một số nước và áp dụng thị thực điện tử có giá trị tối đa 90 ngày, nhập cảnh nhiều lần. Cùng với đó, việc mở mới và khôi phục hơn một chục đường bay quốc tế trong năm 2025 giúp kết nối VN thuận tiện hơn với Ấn Độ, Đông Bắc Á và châu Âu. Các dự án nâng cấp sân bay, mở rộng hạ tầng lưu trú và phát triển dịch vụ tại những điểm đến ngoài các trung tâm truyền thống cũng góp phần mở rộng không gian du lịch. Khi có chuyến bay thẳng, khách tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí và giảm tâm lý ngại di chuyển", ông Mai Thuận Lợi phân tích.

Để thành trung tâm du lịch có sức ảnh hưởng

Không chỉ dòng khách thay đổi, "bản đồ" điểm đến tại VN cũng đang được mở rộng. Bên cạnh 5 trung tâm quen thuộc gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến Sa Pa (Lào Cai), Hà Giang, Ninh Bình, Huế, Hội An (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Gia Lai), các tuyến miền Tây và những khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên. Sa Pa là ví dụ tiêu biểu. Trong bảng xếp hạng New Horizons của Agoda, Sa Pa được xác định là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025. Sa Pa đã tăng 15 bậc, từ vị trí 66 lên 51 trong danh sách 100 điểm đến hàng đầu châu Á, dựa trên lượng đặt phòng quốc tế từ tháng 1 - 11.2025 so với cùng kỳ năm trước. Sự nổi lên của những điểm đến mới còn gắn với tác động ngày càng lớn của TikTok, YouTube, Instagram và các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Một đoạn video ngắn về ruộng bậc thang, chợ phiên, món ăn đường phố hoặc nhịp sống bản địa có thể đưa một địa phương vốn ít được biết đến vào danh sách "phải đến" của hàng triệu người.

Sân bay Phú Quốc mở rộng sẽ đón tới 20 triệu khách mỗi năm ẢNH: LÊ NAM

TS Chung Lê Khang, giảng viên ngành Việt Nam học - Du lịch, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhận định "VN đang định hình lại bản đồ du lịch Đông Nam Á" là có cơ sở, vì thực tế VN đang làm thay đổi tương quan cạnh tranh và dòng dịch chuyển khách trong khu vực. Tuy nhiên, để giữ đà tăng, giai đoạn tới VN cần mạnh mẽ chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi, bao gồm các tiêu chí về thời gian lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ quay trở lại, sự hài lòng của du khách và lợi ích mà người dân địa phương nhận được.

"Sự gia tăng của khách từ Malaysia, Indonesia và Ấn Độ đang mở ra cơ hội cho du lịch thân thiện với người Hồi giáo. Nhu cầu của nhóm khách này không chỉ dừng lại ở thực phẩm Halal mà còn liên quan đến không gian cầu nguyện, điều kiện vệ sinh phục vụ nghi thức, sự nhạy cảm về giới, cách giao tiếp và tính linh hoạt của lịch trình... Nếu xây dựng được một hệ sinh thái dịch vụ đáng tin cậy, từ thông tin chứng nhận Halal minh bạch, hệ thống nhà hàng được xác minh đến hướng dẫn viên am hiểu văn hóa Hồi giáo, VN có thể biến một phân khúc vốn được xem là thị trường ngách thành lợi thế cạnh tranh mới", TS Chung Lê Khang lưu ý.

Ở góc độ DN, ông Mai Thuận Lợi khuyến cáo: Nếu thiếu câu chuyện riêng và bản sắc địa phương, những điểm đến mới có thể nhanh chóng rơi vào vòng lặp sản phẩm và đánh mất sức hấp dẫn. Bên cạnh đó, những vấn đề tưởng như nhỏ gồm vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh công cộng, tình trạng chèo kéo, niêm yết giá, năng lực ngoại ngữ hay cách xử lý phản ánh lại có thể quyết định hình ảnh của cả điểm đến.

Theo các chuyên gia, VN đang có cơ hội đặc biệt để chuyển từ một điểm đến tăng trưởng nhanh thành một trung tâm du lịch có ảnh hưởng bậc nhất tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, vị thế đó chỉ được xác lập khi VN có thể biến sự tò mò thành chuyến đi, biến chuyến đi đầu tiên thành mong muốn quay lại, đồng thời quản trị được sức ép tăng trưởng để bảo vệ bản sắc, môi trường và chất lượng sống của cộng đồng địa phương.