Đang nói tiếng Việt, chàng trai Hàn Quốc bất ngờ khi người bán dạo đáp bằng tiếng Hàn

Khoảnh khắc "người Hàn nói sõi tiếng Việt, người Việt đáp lại bằng tiếng Hàn như gió" khi đang mua - bán trái cây dạo ở TP.HCM được anh Lee Ho Jun (32 tuổi, tên thường gọi là Jun), người Hàn Quốc chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân có tên Ho Jun à bất ngờ nhận về gần 5 triệu lượt xem.

Cuộc gặp tình cờ của anh Jun với người bán trái cây ở TP.HCM "nói tiếng Hàn Quốc như gió" gây sốt mạng xã hội ẢNH: NVCC

Trong clip, khi anh Jun cùng một người bạn Việt Nam đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ thấy một người phụ nữ bán trái cây dạo chạy chiếc xe máy cũ. Vì muốn ăn mận Hà Nội mà chị này bán, anh đã chạy xe đến hỏi bằng tiếng Việt: "Chị ơi! Em muốn mua mận thì sao?".

Thấy anh là người Hàn Quốc, chị lập tức đáp lại bằng tiếng Hàn, có nghĩa: "Mận này chua lắm!" khiến anh Jun bất ngờ. Sau đó, người phụ nữ bán trái cây ra hiệu cho anh Jun tấp xe vào lề để bán.

Chị giao tiếp, tư vấn bán mận cho anh hoàn toàn bằng tiếng Hàn rất trôi chảy khiến anh Jun há hốc kinh ngạc, liên tục nói: "Sao tiếng Hàn của chị giỏi vậy?", "Ở đây không phải là Hàn Quốc nha mọi người, ở đây là Việt Nam nha!".

"Không ngờ chị biết tiếng Hàn luôn!"

Bên dưới clip, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên về trình độ ngoại ngữ của người bán trái cây dạo. Cũng có người bình luận vui, hài hước khiến người đọc bật cười như: "Thị trường lao động giờ cạnh tranh quá, người bán trái cây dạo mà còn biết ngoại ngữ", "Có khi nào chị này từng đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc không", "Bán trái cây mà cũng cạnh tranh dữ quá!"...

Anh Jun cho biết clip được quay vào cuối tháng 7 mới đây khi anh đang đi qua đoạn quốc lộ 13, phường Bình Thạnh (TP.HCM) đoạn ngang Bến xe Miền Đông cũ để có việc.

Vì tháng trước, anh đã đi Hà Nội và ăn mận hậu thấy ngon nên khi thấy chị bán trái cây có chở mận, anh liền hỏi mua. Sẽ không có gì bất ngờ nếu chị bán trái cây không "giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc như gió" với anh.

"Bản thân mình cảm thấy rất bất ngờ, vì mình nói tiếng Việt mà chị đáp lại bằng tiếng Hàn, mà còn là cuộc gặp vô tình ngay tại Việt Nam nữa. Sau khi hỏi thăm mình mới biết chị ấy cũng bán trái cây ở khu nhà mình sống tại TP.HCM, nơi có nhiều người Hàn Quốc nhưng không ngờ lại gặp chị ấy ở đây!", anh chàng Hàn Quốc bày tỏ.

Anh Jun và hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực Việt Nam được nhiều người yêu mến ẢNH: NVCC

Chị Ngô Hồng Ân (23 tuổi) một người bạn Việt Nam của anh Jun đi cùng anh hôm đó cũng cho biết chị rất bất ngờ, không nghĩ chị bán trái cây lại nói tiếng Hàn Quốc trôi chảy như vậy. Đây là một kỷ niệm thú vị với chị và anh Jun.

Được biết, anh Jun đã có 7 năm sống ở Việt Nam, nói tiếng Việt giỏi. Anh là nhà sáng tạo nội dung được nhiều người Việt yêu mến trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt.