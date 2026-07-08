Việt Nam đón đầu làn sóng du lịch Halal ở Đông Nam Á

Ngày 8.7, tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Du lịch Halal Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới cho du khách Hồi giáo".

Hội nghị thu hút khoảng 350 đại biểu, trong đó có đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao các nước UAE, Pakistan, Indonesia, Ai Cập, Qatar, Kuwait, đại diện Cục Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM) cùng nhiều tổ chức tiêu chuẩn Halal, chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế.

Chưa đến 3% khách quốc tế là người Hồi giáo

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết trong hơn 21 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025, mới có hơn 600.000 khách Hồi giáo, chiếm chưa đến 3%. Đây là con số còn khá khiêm tốn so với tiềm năng, bởi những giá trị Việt Nam luôn đề cao như hòa bình, tôn trọng khác biệt văn hóa và tín ngưỡng lại tương đồng với tinh thần của du lịch Halal. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, mở rộng mạng lưới dịch vụ đạt chuẩn Halal, xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành "điểm hẹn mới của du lịch Halal".

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc ẢNH: BÁ DUY

Nhận định "Đông Nam Á là nơi làn sóng du lịch Hồi giáo tiếp theo sẽ đổ về", ông Fazal Bahardeen, Tổng giám đốc CrescentRating và HalalTrip (Singapore), cho biết khoảng 65% khách du lịch Hồi giáo quốc tế, tương đương gần 128 triệu lượt, đang di chuyển trong các hành lang du lịch của châu Á.

Theo ông, hội đồng chuyên gia của Chỉ số Du lịch Hồi giáo toàn cầu (GMTI) cũng đánh giá châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng du lịch hàng đầu năm 2026. Quy mô thị trường tiếp tục mở rộng khi dân số Hồi giáo toàn cầu dự kiến tăng từ 2,2 tỉ lên 2,57 tỉ người vào năm 2036; lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế được dự báo đạt 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu hơn 310 tỉ USD.

Việt Nam đã thăng hạng từ vị trí 43 năm 2018 lên vị trí 25 năm 2026 trong GMTI. Tuy nhiên, ông Fazal Bahardeen lưu ý 80% du khách hiện dùng AI để lập kế hoạch chuyến đi, nên nếu dữ liệu về dịch vụ Halal không được chuẩn hóa để AI đọc và xác thực, điểm đến sẽ trở nên "vô hình" trước du khách.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa có gì để hút khách Hồi giáo?

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu Khánh Hòa sở hữu đường bờ biển gần 500 km dài nhất Việt Nam, 4 di sản được UNESCO ghi danh, sân bay quốc tế Cam Ranh với 54 đường bay quốc tế từ 11 quốc gia. Tỉnh xác định khách Hồi giáo là thị trường đầy tiềm năng và sẽ lồng ghép du lịch Halal vào chiến lược phát triển du lịch, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn Halal.

Khánh Hòa còn có lợi thế với nhiều sản vật phù hợp để phát triển thị trường Halal như yến sào - được ví là "vàng trắng" của Biển Đông, trầm hương, rong nho, nho, táo xanh và nha đam đạt các tiêu chuẩn VietGAP, ISO, HACCP, Halal. Bên cạnh đó, các sản phẩm từ dê, cừu cũng được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn Halal.

Thẳng thắn nhìn nhận du lịch Halal Việt Nam mới ở giai đoạn khởi động, sản phẩm còn đơn lẻ, nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo còn thiếu trong khi cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal đồng bộ từ ăn uống, lưu trú đến không gian cầu nguyện; phát triển sản phẩm mang bản sắc Việt Nam; đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối hàng không với các thị trường trọng điểm.

"Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có tư duy đổi mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn để biến tiềm năng, lợi thế thành sức cạnh tranh thật sự", ông Hồ An Phong nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 ở Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Không dừng ở câu chuyện du lịch, chiều cùng ngày (8.7), Diễn đàn kinh tế Halal sẽ mở rộng sang xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Khánh Hòa với các đối tác thị trường Halal. Các chuyên gia quốc tế sẽ đối thoại về tiềm năng đưa nông sản, hải sản Việt Nam vào thị trường thực phẩm Halal quy mô 3.000 tỉ USD; Halal Hub Vietnam trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác quốc tế.