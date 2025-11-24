Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105

Việt Nam được ghi nhận về sự đầu tư và định hướng dài hạn

Cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, tạo nên dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển điền kinh của khu vực, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trong hệ thống thể thao châu Á.

Sự tin tưởng và đồng thuận cao từ Điền kinh châu Á đối với các đề xuất của Việt Nam mở ra triển vọng mới, tạo nền tảng để điền kinh Việt Nam tiến tới các mục tiêu tầm khu vực và quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt tại sự kiện

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á - ông Dalan Jumaan Al-Hamad

Ông Dalan Jumaan Al-Hamad đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á - ông Dalan Jumaan Al-Hamad bày tỏ ấn tượng trước sự quan tâm của lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam dành cho môn điền kinh, đặc biệt sau chuyến thăm Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội. Tại đây, ông đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp và khát vọng vươn tầm châu lục của đội tuyển điền kinh quốc gia.

Triển vọng mới cho điền kinh Việt Nam đến năm 2030

Đại diện nước chủ nhà, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) và là thành viên Hội đồng Điền kinh châu Á – đã trình bày nhóm đề xuất trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh trong nước. Những đề xuất này nhận được sự ủng hộ toàn diện từ Hội đồng Điền kinh châu Á.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Trong đó, Việt Nam đề nghị điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc, hướng tới việc tạo nền tảng bền vững cho lực lượng kế cận. Song song đó, Việt Nam đặt mục tiêu chuẩn hoá hệ thống thi đấu phong trào thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý và tổ chức các giải chạy đang phát triển mạnh trong nước, qua đó tạo môi trường thi đấu bài bản và đồng bộ hơn cho cộng đồng yêu thích môn điền kinh.

Những đề xuất của Việt Nam nhận được sự tin tưởng và đồng thuận cao từ đại diện các quốc gia thành viên. Đây được xem là bước thuận lợi mở ra nhiều triển vọng mới, tạo nền tảng quan trọng để điền kinh Việt Nam theo đuổi các mục tiêu tầm khu vực và quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030.

Sự kiện lần này không chỉ là diễn đàn để các quốc gia trao đổi định hướng phát triển điền kinh, mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện năng lực tổ chức, sự cởi mở trong hợp tác và tinh thần trách nhiệm với những mục tiêu chung của châu lục. Việc trở thành điểm đến của cuộc họp quan trọng này góp phần củng cố hình ảnh một quốc gia đang tích cực hội nhập và tham gia sâu vào các thiết chế thể thao khu vực.

Sự đồng thuận này mở ra triển vọng mới, tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục đầu tư, từng bước nâng cao thành tích và hướng đến những mục tiêu mang tầm khu vực lẫn quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030. Với sự ủng hộ này, điền kinh Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt thêm nhiều cột mốc quan trọng, dựa trên nền tảng phát triển bền vững và cam kết mạnh mẽ của ngành thể thao.