Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/11/2025 20:25 GMT+7

Hội đồng Điền kinh châu Á đánh giá cao sự chuẩn bị và cam kết của Việt Nam đối với sự phát triển của môn điền kinh, qua đó tạo thêm động lực để nâng tầm vị thế của thể thao nước nhà trong khu vực.

Việt Nam được ghi nhận về sự đầu tư và định hướng dài hạn

Cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, tạo nên dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển điền kinh của khu vực, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trong hệ thống thể thao châu Á.

Sự tin tưởng và đồng thuận cao từ Điền kinh châu Á đối với các đề xuất của Việt Nam mở ra triển vọng mới, tạo nền tảng để điền kinh Việt Nam tiến tới các mục tiêu tầm khu vực và quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030.

Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105- Ảnh 1.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt tại sự kiện

Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105- Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á - ông Dalan Jumaan Al-Hamad

Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105- Ảnh 3.

Ông Dalan Jumaan Al-Hamad đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á - ông Dalan Jumaan Al-Hamad bày tỏ ấn tượng trước sự quan tâm của lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam dành cho môn điền kinh, đặc biệt sau chuyến thăm Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội. Tại đây, ông đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp và khát vọng vươn tầm châu lục của đội tuyển điền kinh quốc gia.

Triển vọng mới cho điền kinh Việt Nam đến năm 2030

Đại diện nước chủ nhà, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) và là thành viên Hội đồng Điền kinh châu Á – đã trình bày nhóm đề xuất trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh trong nước. Những đề xuất này nhận được sự ủng hộ toàn diện từ Hội đồng Điền kinh châu Á. 

Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Trong đó, Việt Nam đề nghị điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc, hướng tới việc tạo nền tảng bền vững cho lực lượng kế cận. Song song đó, Việt Nam đặt mục tiêu chuẩn hoá hệ thống thi đấu phong trào thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý và tổ chức các giải chạy đang phát triển mạnh trong nước, qua đó tạo môi trường thi đấu bài bản và đồng bộ hơn cho cộng đồng yêu thích môn điền kinh.

Những đề xuất của Việt Nam nhận được sự tin tưởng và đồng thuận cao từ đại diện các quốc gia thành viên. Đây được xem là bước thuận lợi mở ra nhiều triển vọng mới, tạo nền tảng quan trọng để điền kinh Việt Nam theo đuổi các mục tiêu tầm khu vực và quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030.

Sự kiện lần này không chỉ là diễn đàn để các quốc gia trao đổi định hướng phát triển điền kinh, mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện năng lực tổ chức, sự cởi mở trong hợp tác và tinh thần trách nhiệm với những mục tiêu chung của châu lục. Việc trở thành điểm đến của cuộc họp quan trọng này góp phần củng cố hình ảnh một quốc gia đang tích cực hội nhập và tham gia sâu vào các thiết chế thể thao khu vực.

Sự đồng thuận này mở ra triển vọng mới, tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục đầu tư, từng bước nâng cao thành tích và hướng đến những mục tiêu mang tầm khu vực lẫn quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030. Với sự ủng hộ này, điền kinh Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt thêm nhiều cột mốc quan trọng, dựa trên nền tảng phát triển bền vững và cam kết mạnh mẽ của ngành thể thao.

Tin liên quan

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Mỗi bước chạy là một hành động sẻ chia

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Mỗi bước chạy là một hành động sẻ chia

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 vừa là sân chơi thử thách thể lực cho các vận động viên, vừa là hành trình kết nối cộng đồng. Bên cạnh tinh thần thể thao, giải truyền tải thông điệp 'chạy vì cộng đồng' qua các chương trình thiện nguyện, nâng cao nhận thức về sức khỏe, và tạo dựng môi trường sống lành mạnh.

Hai trận đấu 'Hãy chia nhau hơi ấm của trái tim' hướng về miền Trung

Người Việt có cơ hội trải nghiệm World Cup theo cách 'độc lạ'

Khám phá thêm chủ đề

Điền kinh điền kinh châu Á điền kinh Việt Nam hà nội Hội đồng Điền kinh Châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận