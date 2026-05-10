Việt Nam lần đầu vô địch World Cup thử nếm cà phê

Ngày 10.5, lãnh đạo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết: Trong khuôn khổ World of Coffee Bangkok 2026, đại diện Việt Nam là anh Lê Quang Cường (Nicky), đã xuất sắc giành chức vô định cuộc thi thử nếm cà phê thế giới - World Cup Tasters Championship 2026 (WCTC).



Anh Lê Quang Cường giành chức vô định cuộc thi thử nếm cà phê thế giới - World Cup Tasters Championship 2026 ẢNH: CTV

Anh Lê Quang Cường, người đang vận hành thương hiệu G.O CAFE ROASTERY, đã xuất sắc vượt qua 46 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và 4 vòng thi đấu để đăng quang ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia tranh tài tại đấu trường quốc tế ở nội dung Cup Tasters.

Trước khi đến với cuộc thi ở Thái Lan, anh Lê Quang Cường đã vượt qua hơn 100 thí sinh trong nước, giành chiến thắng tại Vietnam National Cup Taster 2026 do Café Show Vietnam lần đầu tiên tổ chức dưới sự cấp phép của Specialty Coffee Association (SCA) và bảo trợ của Hiệp Hội cà phê Việt Nam (VICOFA) nhằm tuyển chọn đại diện quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế trực thuộc hệ thống World Coffee Championship.

Tại sân chơi World Cup, với phong độ ấn tượng xuyên suốt các vòng thi, đặc biệt tại vòng chung kết, anh Cường đã nhận diện chính xác 7/8 bộ mẫu thử trong thời gian 3 phút 35.

Trong khi đó, người về nhì là thí sinh đến từ Thụy Sĩ nhận diện được 6/8 mẫu cà phê trong thời gian 2 phút 34 giây. Còn vị trí thứ 3 thuộc về một thí sinh đến từ Mỹ. Đây đều là những "siêu cường quốc thế giới" trong lĩnh vực chế biến cà phê.



WCTC được xem là một trong những cuộc thi danh giá nhất của ngành cà phê đặc sản toàn cầu. Các thí sinh sẽ phải sử dụng kỹ năng cảm quan để phân biệt ly cà phê khác biệt trong từng nhóm 3 ly giống nhau về hình thức. Cuộc thi đòi hỏi độ chính xác cao về khả năng nhận biết hương thơm, hậu vị, độ chua và cấu trúc vị giác của cà phê.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, sự kiện còn quy tụ đông đảo barista, chuyên gia rang xay, nhà nhập khẩu và thương hiệu cà phê từ nhiều quốc gia. Đây cũng là nơi giới thiệu các xu hướng mới của ngành cà phê đặc sản thế giới.

Chiến thắng của Lê Quang Cường không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong ngành cà phê đặc sản toàn cầu. Thành tích của quán quân VNCTC 2026 đã minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ của kỹ năng cảm quan và đam mê nghề nghiệp của những người làm cà phê Việt Nam.

WCTC thuộc hệ thống World Coffee Championships (WCC) diễn ra từ ngày 7 - 9.5 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) trở thành điểm hẹn của cộng đồng cà phê đặc sản quốc tế.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch VICOFA, nhận xét: "Việc lần đầu tiên có thí sinh Việt Nam đoạt giải mang một ý nghĩa lớn vì nó khẳng định năng lực chuyên môn của barista Việt Nam và vị trí của ngành cà phê của chúng ta trên bản đồ cà phê đặc sản toàn cầu".



