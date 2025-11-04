Việt Nam luôn coi Singapore là người bạn thân thiết, đối tác kinh tế then chốt

Chiều 3.11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jaya Ratnam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3.2025. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Singapore là người bạn thân thiết, người đồng hành đáng tin cậy và đối tác kinh tế then chốt, mong muốn không ngừng vun đắp, đưa khuôn khổ quan hệ mới thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam ẢNH: TTXVN

Ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực mà Singapore đã dành cho Việt Nam ngay từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nhất là thông qua đào tạo cán bộ và xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển KT-XH, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp chiến lược; đẩy mạnh hợp tác kênh đảng, ưu tiên sớm triển khai cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền; tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới ký kết, xứng đáng là quan hệ mẫu mực trong khu vực, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và vai trò dẫn dắt, Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, công nghệ nguồn, an ninh lương thực, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính, logistics, kết nối hàng không, hàng hải, kết nối mạng lưới điện… cũng như cùng đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chào và chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo cấp cao Singapore, cảm ơn Chính phủ Singapore đã hỗ trợ thiết thực Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua; chúc Đại sứ Jaya Ratnam sức khỏe, thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết với Việt Nam.

Đại sứ Jaya Ratnam nhấn mạnh dù ở cương vị nào cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc phát triển khu công nghiệp VSIP thế hệ thứ hai với mục tiêu 30 khu VSIP với hàm lượng KH-CN cao tại Việt Nam trong tương lai gần, cũng như lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân…; mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ, tạo cộng hưởng, phát huy hiệu quả năm 2027, khi Việt Nam đăng cai APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN.