Chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ sau Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế tiếp xúc cấp cao, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thành các chương trình hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Thủ tướng Lào cùng lãnh đạo các nước tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết ASEAN và tình đoàn kết gắn bó đặc biệt mang tính chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TUẤN MINH

Chúc mừng những thành tựu toàn diện của Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, cùng sự điều hành của Chính phủ bởi Thủ tướng Sonexay Siphandone, nhân dân Lào sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.

Khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn hiện tại và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai Chính phủ trong triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh và phối hợp cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược. Bên cạnh duy trì hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả hơn để trở thành trụ cột thực sự; đổi mới phương thức hợp tác giáo dục - đào tạo và mở rộng hợp tác địa phương.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả, cụ thể hóa các cam kết thành các kết quả thực tế, lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược

Về các nội dung cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược về giao thông, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, nhất là dự án phát triển cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn để đáp ứng giao thương, hỗ trợ hàng hóa Lào vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Đồng thời, hai nước cần cải cách thủ tục biên giới, tiếp tục triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ tạo điều kiện cho người dân qua lại, du lịch, thương mại, đầu tư và tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng. Trên cơ sở quan hệ đoàn kết truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ với Campuchia gìn giữ tình đoàn kết giữa ba dân tộc và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế đến năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp Thủ tướng Sonexay Siphandone, chiều 9.6 ẢNH: TUẤN MINH

Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thắm tình anh em đồng chí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng các lãnh đạo Lào.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Lào bày tỏ tin tưởng kể từ năm nay, kinh tế Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, vị thế quốc tế ngày càng khẳng định, tiếp tục là động lực to lớn cổ vũ nhân dân Lào phấn đấu giải quyết khó khăn kinh tế hiện nay.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TUẤN MINH

Thông báo về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Sonexay Siphandone cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giúp hợp tác hai nước 6 tháng đầu năm cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027 với nội dung phong phú, thiết thực và có chiều sâu. Qua đó, các hoạt động này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Nhân dịp này, thông qua Thủ tướng Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết, thắm tình anh em tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào.