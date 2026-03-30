Việt Nam mình đẹp lắm: Gió đại ngàn thổi miền đất võ

Tối 29.3, tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc chính thức ra mắt dự án âm nhạc "Việt Nam mình đẹp lắm", với phần 1 mang tên "Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ". Đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là hành trình kể chuyện bằng âm nhạc về con người, văn hóa và ký ức vùng miền, khởi nguồn từ chính quê hương Bình Định - Gia Lai.

Hành trình kể chuyện bằng âm nhạc

Được xây dựng như một "bản đồ âm nhạc" trải dài qua 7 vùng văn hóa, "Việt Nam mình đẹp lắm" mang đến những lát cắt đời sống chân thực, nơi mỗi vùng miền là một câu chuyện được kể bằng giai điệu riêng.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc và nghệ sĩ Bạch Lan thể hiện ca khúc Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ ẢNH: Q.N

Trong hành trình ấy, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc không đi một mình. Đồng hành cùng anh là các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền, là những "hướng dẫn viên văn hóa" góp phần tái hiện bản sắc từng nơi.

Đông Bắc - Tây Bắc do chính tác giả đại diện; Đồng bằng sông Hồng có ca sĩ Phương Nhung; Bắc Trung bộ có Như Hải Yến; Duyên hải miền Trung có nghệ sĩ tuồng Bạch Lan; Tây nguyên là Hải Hậu; Đông Nam bộ có Chí Kiên và Tây Nam bộ là ca sĩ Tánh Linh.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (ở giữa) cùng các bạn đồng hành Chí Kiên, Tánh Linh, Bạch Lan, Như Hải Yến, Phương Nhung, Hải Hậu (từ trái sang) ẢNH: Q.N

Sự kết hợp này tạo nên một không gian âm nhạc đa thanh, đa sắc, nơi mỗi giọng hát, mỗi phong cách là một mảnh ghép hoàn chỉnh bức tranh "Việt Nam mình đẹp lắm", vừa gần gũi, vừa giàu chiều sâu văn hóa.

Gió đại ngàn và ký ức miền đất võ

Phần mở đầu của "Việt Nam mình đẹp lắm" được đặt tại Gia Lai, vùng đất giao thoa giữa đại ngàn và biển xanh, giữa truyền thống võ thuật và văn chương. Bộ sản phẩm gồm 5 MV: Trở về, Bình Định quê mình, Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ, Hương sắc Gia Lai và Về Gia Lai.

Trong đó, ca khúc chủ đề Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ mang đậm nỗi niềm của người con trở về quê hương. Tiếng trống Tây Sơn hào hùng, tiếng kèn bầu réo rắt, âm hưởng tuồng cổ… hòa quyện thành dòng chảy ký ức sống động. Qua giọng hát của Lưu Minh Quang Ngọc và nghệ sĩ Bạch Lan, niềm tự hào về vùng đất "đất võ, trời văn" được khắc họa rõ nét.

Đêm ra mắt "Việt Nam mình đẹp lắm" không chỉ lời ca, tiếng hát mà còn mang âm hưởng tuồng của vùng đất Bình Định ẢNH: Q.N

Nếu Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ là khúc tráng ca, thì Trở về lại là một bản lặng sâu. Ở đó, "Việt Nam mình đẹp lắm" hiện lên qua những điều giản dị: lời ru của mẹ, tiếng gọi của bà, con đường làng, dòng sông cũ… Những ký ức tưởng chừng nhỏ bé nhưng trở nên vô giá khi con người trưởng thành và ngoảnh lại.

Bình Định quê mình tiếp tục mở ra hành trình khám phá giàu tự hào, dẫn dắt người nghe qua những địa danh quen thuộc như Tây Sơn, đầm Thị Nại, Cù Lao Xanh, cùng các làng nghề truyền thống: nón ngựa, gốm, rượu Bầu Đá… Tất cả được kể bằng âm hưởng bài chòi, tuồng cổ đậm đặc chất miền Trung.

Ở Hương sắc Gia Lai, "Việt Nam mình đẹp lắm" lại được cảm nhận qua vị giác và đời sống. Những món ăn như phở hai tô, cơm lam gà nướng, muối kiến vàng… trở thành chất liệu âm nhạc, gợi nên một Gia Lai vừa gần gũi vừa độc đáo.

Khép lại là Về Gia Lai, lời mời gọi nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa du khách đến với vùng đất mới, nơi đại ngàn chạm biển, nơi văn hóa Tây nguyên hòa quyện cùng duyên hải miền Trung.

Từ ký ức "Việt Nam mình đẹp lắm" đến khát vọng gìn giữ văn hóa

Điểm đặc biệt của "Việt Nam mình đẹp lắm" nằm ở cách tiếp cận linh hoạt về thể loại. Với Lưu Minh Quang Ngọc, mỗi vùng đất cần một "ngôn ngữ âm nhạc" riêng. Vì thế, dự án không bó hẹp trong một phong cách mà liên tục biến hóa, kết hợp chất liệu dân gian như hát xoan, hát then, quan họ, chèo, ví giặm, ca Huế, tuồng, bài chòi, cồng chiêng… với hơi thở đương đại.

Chính sự hòa quyện này giúp "Việt Nam mình đẹp lắm" vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa gần gũi với khán giả trẻ. Đội ngũ phối khí cũng được đầu tư kỹ lưỡng, từ giai điệu, tiết tấu đến màu sắc âm thanh, nhằm đảm bảo tính chân thực nhưng vẫn mới mẻ.

Không chỉ âm nhạc, phần hình ảnh của dự án cũng được thực hiện theo hướng tối giản dàn dựng, ưu tiên bối cảnh thật, khoảnh khắc thật. Những khung hình đời thường, tự nhiên góp phần giữ trọn cảm xúc, đúng với tinh thần mà "Việt Nam mình đẹp lắm" muốn truyền tải.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc và ca sĩ Phương Nhung thể hiện ca khúc Việt Nam mình đẹp lắm ẢNH: Q.N

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc xúc động nhớ lại tuổi thơ gắn liền với chiếc radio nhỏ, nơi anh lần đầu nghe tuồng, bài chòi và những làn điệu dân ca mộc mạc. Chính những thanh âm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn và định hình con đường âm nhạc của anh.

"Càng đi nhiều, tôi càng thấy Việt Nam mình đẹp lắm. Mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng, và tôi muốn lưu giữ tất cả bằng âm nhạc", anh nói.

Nhạc sĩ Thế Tuyên, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai, đánh giá cao hướng đi của dự án âm nhạc "Việt Nam mình đẹp lắm". Theo ông, việc đưa chất liệu vùng miền vào âm nhạc là cần thiết, nhưng quan trọng là phải chắt lọc để giữ được bản sắc. Đặc biệt, việc đưa tuồng vào ca khúc mới là một sáng tạo đáng ghi nhận, mở ra hướng đi mới cho các nghệ sĩ trẻ.

Nhạc sĩ Thế Tuyên, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai, giao lưu tại đêm ra mắt dự án âm nhạc "Việt Nam mình đẹp lắm" ẢNH: Q.N

"Việt Nam mình đẹp lắm" mới chỉ bắt đầu từ miền đất võ, nhưng hành trình phía trước vẫn còn rộng mở. Sau phần 1, Lưu Minh Quang Ngọc sẽ tiếp tục đưa khán giả đi qua nhiều vùng miền khác, gặp gỡ những câu chuyện mới, những con người mới, tất cả được kể bằng âm nhạc.

Trước đó, anh đã ghi dấu với nhiều ca khúc như Cội nguồn, Tôi đi giữa bầu trời Tổ quốc, Bà ơi, Chỉ có thể là mẹ, Tiếng ru trên đường phố, Ngày mới quen, Lóng lánh… Những sáng tác giàu cảm xúc, gắn bó với gia đình, quê hương và đất nước. Giờ đây, với các ca khúc mới như Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ, Bình Định quê mình, Hương sắc Gia Lai, Về Gia Lai và Trở về, hành trình ấy được tiếp nối, mở rộng và đậm sắc màu hơn.

Ở đó, "Việt Nam mình đẹp lắm" không chỉ là một dự án âm nhạc, mà còn là lời khẳng định: vẻ đẹp của đất nước luôn hiện hữu trong ký ức, trong văn hóa và trong từng giai điệu ngân vang.