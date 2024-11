Việt Nam nhập khẩu 3,2 triệu tấn gạo, nhiều thứ 3 thế giới

Trong báo cáo cập nhật về thị trường gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2024 Việt Nam sẽ nhập khẩu gạo đến 3,2 triệu tấn, tăng thêm 300.000 tấn so với báo cáo cách đây một tháng.



Việt Nam nhập khẩu gạo có thể lên tới trên 3 triệu tấn, nhiều thứ 3 thế giới ẢNH: CÔNG HÂN

Nhập khẩu gạo của Việt Nam tăng nhờ nguồn cung từ nước láng giềng Campuchia dồi dào. Theo USDA, Việt Nam bắt đầu nhập khẩu gạo từ năm 2020 nhưng đến năm 2021 con số đã vượt 2 triệu tấn. Ban đầu, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gạo giá rẻ từ Ấn Độ. Từ năm 2022 trở đi, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu mua gạo từ Campuchia do nông dân nước này chuyển sang sử dụng các giống lúa thơm, lúa chất lượng cao của Việt Nam. Điều này giúp nông dân Campuchia có thu nhập tốt hơn và cũng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển thương mại gạo. Dự báo năm 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu khoảng 3,1 triệu tấn gạo, chủ yếu cũng từ Campuchia.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là nhà cung cấp gạo lớn cho các nước trong khu vực như Philippines, Indonesia và Malaysia. Đặc biệt, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng lên con số kỷ lục 8,9 triệu tấn là do nhu cầu gạo của thị trường tiêu thụ chủ lực Philippines tăng cao. USDA dự báo Philippines sẽ nhập khẩu tới 5 triệu tấn gạo, và Việt Nam là nguồn cung chủ chốt với 80% thị phần. Philippines tăng nhập khẩu gạo do nước này liên tiếp hứng chịu các cơn bão trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, hồi giữa năm nay nước này cắt giảm thuế nhập khẩu cũng khuyến khích hoạt động thương mại gạo quốc tế gia tăng. "Năm 2025, Philippines sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu gạo thêm 100.000 tấn so với năm 2024, lên tới con số 5,1 triệu tấn", báo cáo của USDA cho hay.

Màu đỏ là lượng gạo nhập khẩu và màu đen là lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam NGUỒN: USDA

Với sản lượng nhập khẩu gạo lên tới 3,2 triệu tấn, Việt Nam sẽ là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới sau Indonesia khoảng 3,7 triệu tấn và Philippines đứng đầu với 5 triệu tấn. "Dự báo năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ sụt giảm còn khoảng 7,35 triệu tấn, đứng thứ 3 thế giới. Nguyên nhân do Ấn Độ quay trở lại thị trường và nước này sẽ xuất khẩu khoảng 22 triệu tấn gạo các loại, đứng đầu thế giới. Thái Lan với 7,5 triệu tấn sẽ đứng ở vị trí thứ 2", theo USDA.