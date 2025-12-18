Việt Nam sẽ vào giai đoạn dân số già sau năm 2038

Người Việt Nam tuổi thọ trung bình cao, nhưng năm sống khỏe mạnh thấp, chỉ đạt 65 năm/76,4 năm tuổi thọ, do thường mắc bệnh mạn tính, chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ; kiến thức và kỹ năng phòng bệnh và nâng cao sức khỏe còn hạn chế. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa đầy đủ và chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Ngành dân số đang thí điểm một số mô hình mới chăm sóc người cao tuổi, tham khảo mô hình Nhật Bản, Hàn Quốc như: nhà lưu trú, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày, mô hình bán trú.

Theo Cục Dân số, Việt Nam đã già hóa dân số từ năm 2011 và sẽ là quốc gia dân số già sau năm 2038 khi người từ trên 65 tuổi có tỷ lệ 14 - 20,9% dân số.