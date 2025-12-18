Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam sẽ vào giai đoạn dân số già sau năm 2038

Liên Châu
18/12/2025 04:00 GMT+7

Ngày 17.12, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết mức sinh tại Việt Nam hiện ở mức 1,91 con/phụ nữ và dự báo tiếp tục giảm trong thời gian tới. Năm 2024, chỉ 17% địa phương đạt mức sinh thay thế.

Người Việt Nam tuổi thọ trung bình cao, nhưng năm sống khỏe mạnh thấp, chỉ đạt 65 năm/76,4 năm tuổi thọ, do thường mắc bệnh mạn tính, chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ; kiến thức và kỹ năng phòng bệnh và nâng cao sức khỏe còn hạn chế. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa đầy đủ và chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Ngành dân số đang thí điểm một số mô hình mới chăm sóc người cao tuổi, tham khảo mô hình Nhật Bản, Hàn Quốc như: nhà lưu trú, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày, mô hình bán trú.

Theo Cục Dân số, Việt Nam đã già hóa dân số từ năm 2011 và sẽ là quốc gia dân số già sau năm 2038 khi người từ trên 65 tuổi có tỷ lệ 14 - 20,9% dân số.

Đại biểu lo thách thức dân số 'già trước khi kịp giàu'

Cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn 'gánh nặng kép' dân số già hóa trong khi thu nhập vẫn thấp, đại biểu lo người dân sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy 'tuổi thọ tăng - sức khỏe giảm - chi phí leo thang'.

