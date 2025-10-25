'Điểm danh' 4 bệnh mạn tính gây ra hơn 80% ca tử vong trên thế giới

Bệnh mạn tính 'đốt' 7.000 tỉ USD trong 5 năm

Ngày 25.10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) tổ chức hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề: Chuyển đổi số - hướng đến xây dựng hệ thống y tế thông minh. Hội nghị này không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý bệnh mạn tính trong hệ thống y tế hiện đại.

Tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược Cần Thơ, chia sẻ về gánh nặng bệnh mạn tính và vai trò của nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý các bệnh này.

Theo ông, báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2021 cho thấy, tim mạch là bệnh mạn tính đứng đầu, kế đến là ung thư, tiếp theo là bệnh lý hô hấp và đái tháo đường. Đây là 4 loại bệnh mạn tính gây ra hơn 80% số ca tử vong trên toàn thế giới.

Những bệnh lý mạn tính này không chỉ tạo ra gánh nặng rất lớn về sức khỏe toàn cầu mà còn về kinh tế y tế. Theo thống kê, các bệnh mạn tính chiếm tới 80% gánh nặng tài chính y tế, với tổng chi phí điều trị từ năm 2011 - 2025 ước tính lên đến 7.000 tỉ USD.

Hiện nay, số người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường... trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện còn rất nhiều ẢNH: DUY TÍNH

Việt Nam: Hơn nửa triệu người tử vong mỗi năm vì bệnh mạn tính

Tại Việt Nam, các bệnh mạn tính không lây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm có 592.000 ca tử vong do các bệnh mạn tính, chiếm 81,4% tổng số ca tử vong. Trong đó cao nhất vẫn là bệnh tim mạch, tiếp theo là ung thư, đái tháo đường và bệnh hô hấp mạn tính (chiếm khoảng 50% nguyên nhân tử vong).

Điều này kéo theo gánh nặng lớn về chi phí y tế. Chi phí điều trị cho mỗi bệnh nhân đái tháo đường, tim mạch tăng trung bình 19 USD; chi phí chăm sóc cấp cứu tăng 5,5 lần; số ca nhập viện tăng 3,5 lần.

Riêng gánh nặng chi phí y tế điều trị cho mỗi bệnh nhân thận mạn giai đoạn 4 - 5 (đang điều trị thay thế thận) tại Việt Nam lên tới hơn 9.000 USD mỗi năm.

Từ thực trạng trên, trong bối cảnh điều trị y học dựa trên bằng chứng, GS-TS Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học trong quản lý bệnh mạn tính.

Nghiên cứu giúp hiểu rõ cơ chế bệnh, phát triển các phương pháp tầm soát, chẩn đoán, điều trị. Từ đó, góp phần hoạch định chính sách và dự phòng hiệu quả. Nhờ vậy, có thể kéo giảm tỷ lệ mắc bệnh mạn tính, mang lại lợi ích thiết thực về sức khỏe, kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.