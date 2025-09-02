Việt Nam vươn vai đi lên!

Xin trích một đoạn lời bài hát:

"Việt Nam hỡi

Yêu giọng nói nơi tôi được sống

Yêu dải đất bên bờ Biển Đông

Yêu truyền thống

Yêu dòng máu linh thiêng

Lạc Hồng

Trái tim hướng về quê hương

Thổi bùng khao khát

Mong vươn ra biển lớn

Chúng ta là người Việt Nam

Là người Việt Nam

Sóng gió hóa phi thường

Vươn vai Việt Nam ngàn đời không quên

Những sự hy sinh đổi lấy hòa bình

Vươn vai Việt Nam vẽ lại non sông

Vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc

Vươn vai Việt Nam độc lập tự do

Màu cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay…".

Trong những ngày này, những bài hát như thế khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu Tổ quốc mình, ai cũng hiểu để có một Việt Nam hòa bình như hôm nay, dân tộc chúng ta đã phải đổi biết bao xương máu. Cứ nhìn những rừng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong cả nước, ta hiểu lòng người Việt Nam tự hào vì cái gì, khát khao những điều gì, và hy vọng một ngày mai rực rỡ ra sao.

Một nhân dân đã làm nên đất nước, một nhân dân đã dám hy sinh tất cả vì đất nước, nhân dân ấy có quyền được hưởng độc lập, tự do và hạnh phúc. Càng yêu Tổ quốc hôm nay, càng nhớ những lời gan ruột của Bác Hồ khi Người nói về nhân dân chúng ta: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân".

Những bài hát kết đoàn như bài Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai sở dĩ được yêu thích đến thế, vì lòng dân luôn hướng về Ba Đình lịch sử trong ngày Quốc khánh 2.9, hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người dõng dạc đọc Tuyên ngôn Độc lập trong ngày 2.9.1945, công bố với toàn thế giới sự ra đời của một nước Việt Nam mới. Niềm kiêu hãnh Việt Nam khởi lên tự ngày ấy, và còn mãi tới hôm nay, mãi tới muôn đời sau.

Chúng ta tự hào về đất nước mình, và tự thâm tâm, mong muốn làm những việc có ích cho đất nước mình. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/Tùy theo sức của mình" (Bác Hồ), bởi những việc nhỏ góp lại sẽ thành việc lớn, những nỗ lực của mỗi người tập trung lại, kết đoàn lại sẽ làm nên sức mạnh lớn lao có thể dời non lấp biển.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2.9 lịch sử, mỗi chúng ta, nhất là những người trẻ, tự hứa với mình sẽ xứng đáng với đất nước mình, xứng đáng với nhân dân Việt Nam của mình, để "Vươn vai Việt Nam vẽ lại non sông", một non sông tươi đẹp như lòng Bác Hồ hằng mong đợi.