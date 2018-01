Đội trưởng Đội quản lý TTĐT Q.1 xin nghỉ việc Chiều 8.1, Phó chủ tịch UBND Q.1 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết sau khi tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Phan Trọng Hùng, Đội trưởng Đội quản lý TTĐT Q.1, hiện UBND quận vẫn chưa giải quyết cụ thể vì ông Hùng đang điều trị bệnh. Theo bà Hường, tháng 11.2017 ông Hùng gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Hiện ông Hùng đang tiếp tục điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Trước đó, ông Hùng bị kỷ luật hình thức khiển trách liên quan đến công tác quản lý TTĐT trên địa bàn Q.1. Liên quan đến việc chủ một doanh nghiệp tố cáo kế toán Đội quản lý TTĐT Q.1 về tiền chênh lệch đấu giá quần áo, thiết bị cho lực lượng Đội quản lý TTĐT Q.1..., lãnh đạo UBND Q.1 cho biết cũng có tiếp nhận đơn. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, làm rõ. Chiều cùng ngày, trả lời Thanh Niên, ông Hùng cho biết “xin nghỉ vì lý do sức khỏe”. Về đơn tố cáo trên, ông Hùng cho rằng mình “có trách nhiệm vì là người đứng đầu”. Đình Phú - Đàm Huy