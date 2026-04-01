Vietcombank cảnh báo lừa đảo siêu lãi suất

Theo Vietcombank, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, đang xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản chia sẻ các ấn phẩm truyền thông (poster, hình ảnh) giả mạo chương trình lãi suất của Vietcombank. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm chiếm thông tin của khách hàng. Cụ thể, kẻ gian thiết kế và phát tán các poster có logo và màu sắc nhận diện giống Vietcombank với mức lãi suất hấp dẫn để thu hút sự chú ý.

Trên các ấn phẩm này có chứa mã QR. Khi khách hàng quét mã, điện thoại sẽ hiển thị một số điện thoại lạ hoặc dẫn tới trang web giả mạo. Khi khách hàng liên hệ, kẻ gian sẽ đóng giả nhân viên ngân hàng để dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng và/hoặc thông tin thẻ nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản.

Lừa đảo lãi suất cao ẢNH: CMH

Để bảo vệ tài sản của chính mình, Vietcombank đề nghị khách đặc biệt lưu ý tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như thông tin thẻ, mã OTP, thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai. Vietcombank không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không quét các mã QR trên những ấn phẩm không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo. Không chia sẻ các hình ảnh lãi suất giả mạo này cho bạn bè, người thân để tránh tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền tin giả.

Trong trường hợp khách nghi ngờ đã cung cấp thông tin cho kẻ lừa đảo thì cần thực hiện khóa thẻ, khóa tài khoản khẩn cấp ngay lập tức bằng một trong các cách điện cho tổng đài, hay thực hiện tính năng khóa thẻ, tài khoản ngay trên ứng dụng VCB Digibank.

Trước đó, Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo các đường link giả mạo lừa đổi điểm quá hạn. Sau khi Vietcombank phát đi cảnh báo, các đối tượng lừa đảo liên tục đối phó bằng việc tạo ra các đường link giả mạo mới với tên truy cập trong đó có cụm chữ "priority" để tiếp tục lừa đảo. Các đường link giả mạo chắc chắn sẽ tiếp tục được các đối tượng lừa đảo thay đổi liên tục, do vậy khách hàng cần đặc biệt chú ý cảnh giác và hãy lưu nhớ địa chỉ chính xác của Website Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn).