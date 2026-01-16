Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Vietcombank tăng phí dịch vụ thẻ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/01/2026 16:07 GMT+7

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thay đổi biểu phí dịch vụ thẻ, trong đó điểm mới là quy định mức tối thiểu. Biểu phí dịch vụ mới áp dụng kể từ ngày 22.1.

Đối với thẻ ghi nợ quốc tế, Vietcombank thu phí xử lý giao dịch nội tệ tại nước ngoài (áp dụng với giao dịch bằng VND tại nước ngoài) là 1% trên số tiền giao dịch, bổ sung thêm mức tối thiểu 9.000 đồng/giao dịch. Phí rút tiền mặt tại ATM ngoài lãnh thổ Việt Nam, phí rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống VCB là 3,64% số tiền giao dịch, bổ sung thêm mức tối thiểu 45.454 VND/giao dịch. Phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống VCB, trong lãnh thổ Việt Nam 9.090 VND/giao dịch.

Vietcombank thay đổi phí dịch vụ thẻ - Ảnh 1.

Vietcombank tăng lãi suất thẻ tín dụng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đối với thẻ tín dụng quốc tế, phí chuyển đổi trả góp dịch vụ trả góp linh hoạt trên VCB Digibank tăng 0,5% ở các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn trả góp 3 tháng có mức phí 2,5% giá trị trả góp; kỳ hạn trả góp 6 tháng là 4% giá trị trả góp; kỳ hạn 9 tháng là 5% giá trị trả góp; kỳ hạn 12 tháng là 6,5% giá trị trả góp.

Vào tháng 12.2025, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí dịch vụ thẻ. Chẳng hạn, BVBank điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS và ZNS dành cho khách hàng tổ chức. Mức phí SMS sẽ là 16.500 đồng/tháng cho 20 tin nhắn đầu tiên. Từ tin nhắn thứ 21, khách hàng phải trả thêm 880 VND/tin. Trong khi đó, dịch vụ qua ZNS có mức phí "dễ thở" hơn là 5.500 VND/tháng. Đáng chú ý, nếu khách hàng hủy dịch vụ trước ngày 25 hàng tháng sẽ không bị tính phí cho kỳ tiếp theo. Eximbank cũng áp dụng mức phí SMS Banking lên 90.000 đồng/quý (khoảng 30.000 đồng/tháng) đối với nhóm khách hàng hạng Gold và Platinum từ tháng 12.2025.

Tin liên quan

Hàng loạt ngân hàng tăng phí chuyển tiền, thông báo số dư, tài khoản ít tiền...

Hàng loạt ngân hàng tăng phí chuyển tiền, thông báo số dư, tài khoản ít tiền...

Nhiều ngân hàng đã thông báo tăng phí các dịch vụ liên quan đến giao dịch chuyển tiền, tin nhắn thông báo số dư...

Khám phá thêm chủ đề

Vietcombank Phí dịch vụ ngân hàng Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận