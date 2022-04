VietinBank tăng vốn ‘khủng’, bầu thêm 1 thành viên hội đồng quản trị

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5 - 10%, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1,8%.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan quản lý.

Về nhân sự, với sự nhất trí cao, đại hội đã thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thành, Phó tổng giám đốc, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo báo cáo, quy mô tổng tài sản ngân hàng tại ngày 31.3 đạt hơn 1,66 triệu tỉ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng đạt 1,213 triệu tỉ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm 31.12.2021, nguồn vốn được cân đối phù hợp với tăng trưởng dư nợ tín dụng, chú trọng gia tăng tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn ngắn.

Thu nhập hoạt động tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý là thu xử lý rủi ro và thu kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng tương ứng 163% và 130% so với cùng kỳ 2021. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.877 tỉ đồng, tăng trưởng 328% so cùng kỳ 2021.





Năm 2021, VietinBank chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỉ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2021 đạt 17.589 tỉ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020.

Đặc biệt, tháng 7.2021, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỉ đồng lên 48.058 tỉ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 - 2019 và hiện là ngân hàng lớn thứ hai trong ngành về vốn điều lệ.

Đại hội cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 48.057 tỉ đồng lên 53.751 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành hơn 569 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ 11,85%. Số vốn tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Nói thêm về việc tăng vốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Minh Bình cho biết, theo nghị quyết của Quốc hội, VietinBank sẽ dành toàn bộ lợi nhuận thu được để tăng vốn. Về tỷ lệ cụ thể bao nhiêu, ngân hàng cần xin ý kiến Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nhưng theo quan điểm của Quốc hội, lợi nhuận sẽ dành trọn vẹn cho việc tăng vốn nên tỷ lệ cổ tức sẽ rất tốt và rất cao trong thời gian tới.