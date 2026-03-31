Nói về kịch bản ứng phó của hãng hàng không trong tình hình chi phí nhiên liệu tăng cao tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31.3, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực hãng hàng không Vietjet, cho hay các hãng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp.

Theo ông Tô Việt Thắng, ngành hàng không có độ mở rất lớn. Vì vậy, những biến động kinh tế, địa chính trị, năng lượng đều tác động mạnh đến các hãng. Hiện chi phí nhiên liệu chiếm từ 30 - 40% chi phí vận hành của hàng không đã tăng gấp 3 lần, vượt qua khỏi các kịch bản ứng phó của các hãng hàng không trước đây.

Ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực hãng hàng không Vietjet phát biểu sáng 31.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều này đòi hỏi các hãng phải tập trung năng lực dự báo và quản trị rủi ro. Thống kê cho thấy, đã có khoảng 60% hãng hàng không trên thế giới đều tăng vé máy bay, cắt giảm sản lượng (lịch bay), thậm chí tạm dừng một số tuyến. Trung bình, giá vé máy bay tăng từ 5 - 20% và phụ thu nhiên liệu tùy theo đường bay, tùy theo thời điểm. Ngay cả vận chuyển hàng hóa nhiều hãng cũng áp dụng phụ thu nhiên liệu.

Ông Tô Việt Thắng cho biết, tại Việt Nam, Cục Hàng không đã chủ động, chủ trì cùng các hãng hàng không tìm các giải pháp như tìm các nguồn cung mới, thực hiện các hợp đồng tương lai về nhiên liệu; theo dõi chặt chẽ và đưa ra kế hoạch khai thác phù hợp. Cụ thể hơn tại Vietjet, công tác quản trị rủi ro là giá trị cốt lõi và đang tập trung cho việc này. Trước hết phải đảm bảo cho an toàn trong khai thác, vận hành đường bay. Song song, hãng hàng không này đã thực hiện tối ưu hóa từ lâu như triển khai tiết kiệm nhiên liệu, vận hành đội bay tiết kiệm nhiên liệu đến 20%; tối ưu hóa đến từng chuyến bay, kiểm soát tải cung ứng... Qua đó xây dựng phương án khai thác tiết kiệm tối đa nhiên liệu cũng như áp dụng công nghệ AI để tối ưu hóa chi phí. Đồng thời tối ưu hóa tiết kiệm nguồn lực để vận hành.

Ông Thắng nhấn mạnh: Hiện nay, trong bối cảnh không ổn định nguồn cung nhiên liệu, Vietjet có thể giảm 20% sản lượng khai thác. Hãng cam kết chuyển hành khách bị ảnh hưởng sang các chuyến bay gần nhất hoàn toàn miễn phí, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Hãng cũng cam kết phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong các dịp cao điểm sắp tới như lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5. "Trước quá nhiều thách thức đối với ngành hàng không thì sự đồng hành của cơ quan nhà nước và hành khách, chúng tôi tin tưởng ngành hàng không có khả năng ứng phó hiệu quả, đóng vai trò kết nối trong phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng", ông Thắng nhấn mạnh.