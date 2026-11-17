Chiều 17.11, tại nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore. Chuyến bay VN691 khởi hành từ Đà Nẵng đi Singapore chở 173 hành khách, đánh dấu chuyến bay đầu tiên trên đường bay mới.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tổ bay VN691 trong ngày khai trương đường bay Đà Nẵng - Singapore ẢNH: HOÀNG SƠN

Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A321, với giờ khởi hành từ Đà Nẵng lúc 15 giờ và từ Singapore lúc 19 giờ 45 phút (giờ địa phương). Cùng với đường bay mới, Vietnam Airlines nâng tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Singapore lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Trong đó, đường bay Hà Nội - Singapore có 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần, TP.HCM - Singapore có 21 chuyến.

Theo Vietnam Airlines, lượng khách Singapore đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng có lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng và các sự kiện quốc tế; đồng thời là điểm kết nối đến nhiều địa danh văn hóa, di sản ở miền Trung như Hội An, Mỹ Sơn và Huế.

Hành khách trên chuyến bay VN691 được tặng quà nhân dịp khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết Đà Nẵng có sức hấp dẫn riêng và là cửa ngõ đến các điểm đến văn hóa, di sản của miền Trung. Việc mở đường bay trực tiếp được kỳ vọng giúp hành khách thuận tiện hơn khi đến thành phố, góp phần thu hút khách quốc tế và thúc đẩy giao thương.

Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines triển khai vé khứ hồi hạng phổ thông từ 5,266 triệu đồng, đã gồm thuế, phí, không áp dụng trong các giai đoạn cao điểm. Vé được mở bán đến hết ngày 31.12.2026, áp dụng cho hành trình từ ngày 17.11.2026 đến 31.5.2027.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để đi Singapore ẢNH: HOÀNG SƠN

Hành khách mua vé hạng phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông linh hoạt còn được tặng thêm một kiện hành lý ký gửi 23 kg, nâng tổng mức hành lý ký gửi lên tối đa 2 kiện, mỗi kiện 23 kg. Ưu đãi áp dụng với vé xuất trong tháng đầu khai thác đường bay, cho hành trình đến hết ngày 31.12.2026.