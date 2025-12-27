Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Viettel TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Mai Phương

27/12/2025 08:44 GMT+7

Viettel TP.HCM chiều tối 26.12 long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống.

Tham dự buổi lễ có thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7; thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Tại buổi lễ, thiếu tướng Đỗ Minh Phương thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viettel TP.HCM.

Viettel TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì- Ảnh 1.

Viettel TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

ẢNH: VT

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Viettel TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Viettel tại khu vực kinh tế năng động bậc nhất cả nước. Song hành với việc tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, Viettel TP.HCM luôn kiên định khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của TP.HCM.

Việc Viettel TP.HCM vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận cho những đóng góp quan trọng, toàn diện của đơn vị trong phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và vị thế của Viettel trong tiến trình phát triển của đất nước.

Sự kiện cũng là dịp để Viettel TP.HCM tri ân các thế hệ lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã tin tưởng, đồng hành trong suốt chặng đường 25 năm hình thành và phát triển. Phát huy truyền thống, gắn với định hướng phát triển TP.HCM đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, Viettel TP.HCM xác định rõ vai trò tiên phong trong thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

