Kinh tế Doanh nghiệp

VinFast sắp đưa xe máy điện tới 5 thị trường quốc tế

Hà Khanh
Hà Khanh
01/02/2026 07:40 GMT+7

VinFast vừa công bố kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại các thị trường quốc tế, với 5 thị trường trọng điểm đầu tiên gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, dự kiến triển khai trong năm nay. Đây đều là các thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp xanh.

Về sản phẩm, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng những mẫu xe mới sẽ tiếp tục được ra mắt. Các sản phẩm đều được điều chỉnh phù hợp với điều kiện sử dụng và thói quen di chuyển tại từng quốc gia. VinFast đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt hàng trăm điểm bán tại các thị trường này. Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linh hoạt và hiệu quả, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng, trong đó có hợp tác với V-Green về hạ tầng sạc và đổi pin.

VinFast sắp đưa xe máy điện tới 5 thị trường quốc tế - Ảnh 1.

Xe máy điện VinFast Evo

Chiến lược mở rộng quốc tế được VinFast triển khai dựa trên thành công vững chắc tại thị trường VN. Trong năm 2025, VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện, dẫn đầu thị phần xe máy điện trong nước. Với danh mục hơn 10 mẫu xe phủ rộng các phân khúc cùng giải pháp sạc - đổi pin linh hoạt, VinFast đã đưa xe máy điện trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng VN.

Bước sang năm 2026, VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng xe máy điện gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, đồng thời ra mắt 7 mẫu xe mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao. Với năng lực sản xuất quy mô lớn, chiến lược giá cạnh tranh và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, trong đó có giải pháp đổi pin linh hoạt của đối tác chiến lược V-Green, VinFast đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông tại khu vực và trên toàn cầu.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: "Chúng tôi đã và đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từng thị trường, làm việc chặt chẽ với các đối tác địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý, danh mục sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện".


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
