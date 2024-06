VinFast VF 6S về đại lý, cắt bớt trang bị để có giá cạnh tranh

Biến thể đổi tên từ VF 6 Base trước đây - VinFast VF 6S sau một thời gian công bố thông tin, những chiếc xe đầu tiên đang bắt đầu đưa về các đại lý tại Việt Nam, sẵn sàng bàn giao cho khách mua.

Ngoại hình VinFast VF 6S đơn giản hơn VinFast VF 6 Plus



Về tổng thể, VinFast VF 6S có kích thước như bản Plus với chiều dài 4.238 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.594 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm. Khoảng sáng gầm 170 mm giúp xe dễ dàng di chuyển.

Xe trang bị hệ thống dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước loại Macpherson và hệ thống treo sau độc lập liên kết đa điểm. Trong phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam, chỉ duy nhất VinFast VF 6 được trang bị hệ thống treo sau kiểu này, các đối thủ trong phân khúc B-SUV đều chỉ được trang bị hệ thống treo phụ thuộc.

Điểm nhận diện nổi bật nhất nằm ở bộ mâm đúc 17 inch sơn màu bạc

VinFast VF 6S trang bị động cơ 100 kw tương đương 134 mã lực và sức kéo đạt 135 Nm. Dù không thông tin chính thức nhưng có vẻ như các thông số này tương đồng với "đàn em" VF 5 Plus. Điều này giúp VF 6S thực dụng và tiết kiệm hơn với một sức mạnh vừa đủ cho nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Xe trang bị bộ pin có dung lượng gần 60 kwh tương đương bản Plus, do trọng lượng nhẹ hơn nên quãng đường di chuyển tối đa theo tiêu chuẩn châu Âu của VF 6S là 399 km, nhỉnh hơn một chút so với VF6 Plus (381 km).

Vô-lăng không còn xuất hiện nút chức năng cho hệ thống ADAS

Ngoại hình của VF 6S cũng có sự khác biệt với bộ mâm đúc 17 inch sơn một màu bạc đơn giản, nhỏ hơn đáng kể so với phiên bản Plus có kích thước tới 19 inch. Gương chiếu hậu trên VF 6S được trang bị chỉnh điện và báo rẽ, cắt bớt tính năng gập điện, sấy mặt gương, tự động điều chỉnh khi vào số lùi trên bản Plus. Đèn pha trên cả 2 phiên bản đều có tính năng tự động bật tắt, nhưng VF 6 Plus cao cấp hơn khi được tích hợp thêm công nghệ tự động thích ứng.

Điểm khác biệt duy nhất ở phần đuôi xe của VF 6 giữa 2 phiên bản đó chính là dãy nhận diện thương hiệu. Trên VF 6 Plus là dãy đèn LED cánh chim hiện đại và nổi bật, còn trên phiên bản S chỉ được trang bị tấm phản quang.

Không gian vừa đủ rộng cho một mẫu xe hạng B

VinFast VF 6 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động như ABS, EBD, ESC, HSA, ROM, TCS... ngoài các chức năng này thì VinFast VF6 S được trang bị 4 túi khí còn VinFast VF 6 Plus là 8 túi khí.

Hầu như tất cả các tính năng trợ lái đều được cắt bớt trên phiên bản S, nếu nhu cầu của người dùng chỉ cần một chiếc xe điện thời trang, tương đối rộng rãi và không có nhu cầu trang bị quá cao thì có thể VinFast VF 6S lại là sự lựa chọn phù hợp. Theo công bố từ hãng xe Việt Nam, phiên bản này có giá 675 triệu đồng (không kèm pin), nếu mua kèm pin, giá xe sẽ là 765 triệu đồng.