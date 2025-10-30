Vĩnh biệt nhà thơ Trần Trí Thông

Nhà thơ Trần Trí Thông sinh năm 1956 tại thành phố Hải Phòng, nhưng anh sống và sáng tác tại TP.HCM, là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã xuất bản 8 tác phẩm thơ và đạt một số giải thưởng văn học, trong đó giải thưởng thơ "Lục bát trữ tình" gây được dấu ấn với bạn bè và bạn đọc.

Nhà thơ Trần Trí Thông Ảnh: TƯ LIỆU PHÙNG HIỆU

Sinh thời, nhà thơ Trần Trí Thông từng khẳng định: "Thơ ca là tiếng nói thăng hoa của tâm hồn thông qua sự sáng tạo từ ngôn ngữ, được biểu cảm qua trang viết và bạn đọc. Thơ văn phản ánh tâm hồn, nhận thức, trí tuệ của con người Việt Nam gắn với tình yêu cuộc sống lao động và xây dựng đất nước".

Tôi nhớ cách đây 10 năm, trong một dịp ngồi nhâm nhi cùng nhau tại điểm giao lưu văn chương ở quận Gò Vấp (cũ), nhà thơ Trần Trí Thông nói: Phùng Hiệu à, trong sáng tác em có thấy văn thơ chỉ biết mang đi mà không hề đòi lại không? Em có nhận ra nhà thơ là cho đi tất cả hay không? Tôi chợt thấy thấm thía nhưng cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này của anh...

Nghe tin nhà thơ Trần Trí Thông qua đời, nhiều đồng nghiệp đã thể hiện sự tiếc thương anh. Nhà thơ Trần Mai Hường bày tỏ: "Thương tiếc một nhà thơ lục bát trữ tình bằng những câu chữ du dương và bay bổng. Cầu mong linh hồn anh thanh thản nơi miền xa tít ấy. Hãy yên nghỉ nha anh". "Phải nói là mình thật buồn khi Trần Trí Thông vội vã rời xa tất cả chúng ta. Mình cảm thấy thương tiếc một gương mặt thơ được nhiều bạn đọc yêu mến với phong cách lục bát trữ tình, dung dị và nhân hậu", nhà thơ Nguyên Hùng chia sẻ.

Trường ca Mặt trận gần phía trước - một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Trần Trí Thông Ảnh: TƯ LIỆU PHÙNG HIỆU

Còn nhà thơ Nhật Quỳnh, chỉ trong vòng 30 phút sau khi nghe tin dữ, chị hoàn thành bài thơ lục bát đầy cảm xúc: "... Đêm nay trăng khuyết nửa vầng/Bàn chân ngồi khóc bàn chân ngậm ngùi/Mưa hay nước mắt của trời/Từ nay câu lục khép lời rưng rưng/Lòng đau ngàn sợi tơ trùng/Người đi khép một "đoạn trường tân thanh"/Người đi khép lại bóng hình/Còn nghe câu 'bát' vặn mình trổ đau/Đời như cổ tích không màu/Câu thơ như ngọn cỏ lau cuối mùa/Buồn này gửi hết cho ta/Người thành mây trắng bay qua cuối trời...".

Lời thơ da diết của nhà thơ Nhật Quỳnh như là những lời tiếc thương của tất cả đồng nghiệp và bạn bè cùng thốt lên để tiễn đưa một thi sĩ trữ tình về nơi xa thẳm...