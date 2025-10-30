Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Vĩnh biệt nhà thơ Trần Trí Thông

Nhà thơ Phùng Hiệu
Nhà thơ Phùng Hiệu
30/10/2025 08:01 GMT+7

Tối 29.10, Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM nhận được thông tin nhà thơ Trần Trí Thông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian dài lâm trọng bệnh, thọ 70 tuổi.

Nhà thơ Trần Trí Thông sinh năm 1956 tại thành phố Hải Phòng, nhưng anh sống và sáng tác tại TP.HCM, là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã xuất bản 8 tác phẩm thơ và đạt một số giải thưởng văn học, trong đó giải thưởng thơ "Lục bát trữ tình" gây được dấu ấn với bạn bè và bạn đọc.

Vĩnh biệt nhà thơ Trần Trí Thông- Ảnh 1.

Nhà thơ Trần Trí Thông

Ảnh: TƯ LIỆU PHÙNG HIỆU

Sinh thời, nhà thơ Trần Trí Thông từng khẳng định: "Thơ ca là tiếng nói thăng hoa của tâm hồn thông qua sự sáng tạo từ ngôn ngữ, được biểu cảm qua trang viết và bạn đọc. Thơ văn phản ánh tâm hồn, nhận thức, trí tuệ của con người Việt Nam gắn với tình yêu cuộc sống lao động và xây dựng đất nước".

Tôi nhớ cách đây 10 năm, trong một dịp ngồi nhâm nhi cùng nhau tại điểm giao lưu văn chương ở quận Gò Vấp (cũ), nhà thơ Trần Trí Thông nói: Phùng Hiệu à, trong sáng tác em có thấy văn thơ chỉ biết mang đi mà không hề đòi lại không? Em có nhận ra nhà thơ là cho đi tất cả hay không? Tôi chợt thấy thấm thía nhưng cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này của anh...

Nghe tin nhà thơ Trần Trí Thông qua đời, nhiều đồng nghiệp đã thể hiện sự tiếc thương anh. Nhà thơ Trần Mai Hường bày tỏ: "Thương tiếc một nhà thơ lục bát trữ tình bằng những câu chữ du dương và bay bổng. Cầu mong linh hồn anh thanh thản nơi miền xa tít ấy. Hãy yên nghỉ nha anh". "Phải nói là mình thật buồn khi Trần Trí Thông vội vã rời xa tất cả chúng ta. Mình cảm thấy thương tiếc một gương mặt thơ được nhiều bạn đọc yêu mến với phong cách lục bát trữ tình, dung dị và nhân hậu", nhà thơ Nguyên Hùng chia sẻ.

Vĩnh biệt nhà thơ Trần Trí Thông- Ảnh 2.

Trường ca Mặt trận gần phía trước - một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Trần Trí Thông

Ảnh: TƯ LIỆU PHÙNG HIỆU

Còn nhà thơ Nhật Quỳnh, chỉ trong vòng 30 phút sau khi nghe tin dữ, chị hoàn thành bài thơ lục bát đầy cảm xúc: "... Đêm nay trăng khuyết nửa vầng/Bàn chân ngồi khóc bàn chân ngậm ngùi/Mưa hay nước mắt của trời/Từ nay câu lục khép lời rưng rưng/Lòng đau ngàn sợi tơ trùng/Người đi khép một "đoạn trường tân thanh"/Người đi khép lại bóng hình/Còn nghe câu 'bát' vặn mình trổ đau/Đời như cổ tích không màu/Câu thơ như ngọn cỏ lau cuối mùa/Buồn này gửi hết cho ta/Người thành mây trắng bay qua cuối trời...".

Lời thơ da diết của nhà thơ Nhật Quỳnh như là những lời tiếc thương của tất cả đồng nghiệp và bạn bè cùng thốt lên để tiễn đưa một thi sĩ trữ tình về nơi xa thẳm...

Theo thông tin từ gia đình, linh cữu nhà thơ Trần Trí Thông được quàn tại 180/1A3 Dương Quảng Hàm, KP22, P.An Nhơn, TP.HCM (364/40 Dương Quảng Hàm cũ), sau đó được đưa đi an táng ở Nghĩa trang chính sách TP.HCM tại Củ Chi.

Tin liên quan

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời

Hàng loạt trang tin tức Hồng Kông, trong đó có HK01, On.cc vừa đưa tin Hứa Thiệu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 28.10. Tối trước đó, thông tin 'trùm vai phụ' nhập viện trong tình trạng nguy kịch khiến cả làng giải trí xứ cảng thơm xôn xao.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời

Khám phá thêm chủ đề

Hội Nhà văn TP.HCM nhà thơ Nguyên Hùng Nhà thơ Nhật Quỳnh ội Nhà văn Việt Nam nhà văn qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận