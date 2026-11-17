Theo đó, 3 giải đặc biệt thuộc về Phạm Cúc Phương, Bùi Việt Vương, Nguyễn Phương Trà. Đồng thời, 7 giải truyền cảm hứng trao cho Trần Thiện Mỹ, Trần Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc, Võ Thục Phương, Cao Đình Vy và Nguyễn Ý Vân. Tổng các giải trị giá 320 triệu đồng.

Hội đồng Anh cũng trao 10 giải khuyến khích cho các gương mặt: Lê Nguyễn Gia Cát, Lê Khánh Hoàng, Lê Thành Đạt, Đoàn Nhật Minh, Nguyễn Thị Hà Linh, Tăng Vũ Hồng Phúc, Phạm Thu Minh, Nguyễn Đình Vân Anh, Nguyễn Việt Anh và Dương Hiếu Hạnh.

"Các thí sinh năm nay gây ấn tượng với nền tảng chuyên môn đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế. Nhờ thấu hiểu sâu sắc hành trình học tập, họ mang tới những cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo, đầy hứng khởi. Qua giải thưởng, chúng tôi mong muốn ghi nhận những đóng góp đó và khuyến khích chia sẻ kiến thức tiếng Anh có chuyên môn, trách nhiệm, hữu ích", Giám đốc Khảo thí của Hội đồng Anh tại Việt Nam Samantha Lea Smith chia sẻ.

Phạm Cúc Phương, một trong những gương mặt đạt giải đặc biệt IELTS EduCreators ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Theo Hội đồng Anh, chương trình thu hút hơn 60 hồ sơ dự vòng 1, 45 video ở vòng 2 cùng 10 sáng kiến và kế hoạch vì cộng đồng IELTS tại vòng 3. Đây là cơ sở để chương trình chọn ra 20 cái tên xuất sắc nhất để trao giải. Ngoài quyền lợi tài chính, các thí sinh thắng giải cũng được Hội đồng Anh hỗ trợ phát triển chuyên môn, xây thương hiệu cá nhân... trong dài hạn.

Khởi động từ tháng 5.2026, IELTS EduCreators 2026 là giải thưởng lần đầu tiên được Hội đồng Anh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang đóng góp cho cộng đồng người học qua việc dạy tiếng Anh, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục trên các nền tảng số.

IELTS là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh được hơn 13.000 tổ chức ở hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ công nhận cho các mục tiêu khác nhau. Trong mùa tuyển sinh ĐH 2026, gần 100 trường trên cả nước dùng IELTS trong các phương thức xét tuyển, theo Hội đồng Anh.