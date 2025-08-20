Vinh danh những người trẻ khuyết tật lan tỏa nghị lực đến hàng triệu thanh niên

Chiều 20.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen và phần thưởng cho các gương thanh niên khuyết tật tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Mỗi thanh niên khuyết tật là một phần không thể thiếu của cộng đồng thanh niên Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, hiện nay Việt Nam có hơn 8 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó hơn 2 triệu người thuộc độ tuổi thanh niên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị triển khai nhiều chương trình chăm lo, đồng hành với thanh niên khuyết tật.

Từ năm 2014, thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Hội đã thiết kế nhiều mô hình hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hỗ trợ học tập, nâng cao tay nghề, tạo việc làm, hỗ trợ kinh doanh, và đồng hành trong hôn nhân, gia đình.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, năm 2024, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã thành lập Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm khẳng định vai trò của thanh niên khuyết tật trong cộng đồng, tạo môi trường để họ phát huy tiềm năng, đóng góp cho xã hội và thúc đẩy sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng.

Theo anh Lâm, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều có khát vọng sống có ích và cống hiến. Với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy đòi hỏi nhiều nghị lực hơn và sự sẻ chia từ cộng đồng.

"25 gương mặt được vinh danh hôm nay đã chứng minh một chân lý: giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí. Các bạn đã vượt qua bao khó khăn để học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, để rồi mỗi bước đi của các bạn đều tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác", anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy trao phần thưởng cho thanh niên được tuyên dương tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lâm, lễ tuyên dương là lời cam kết từ các cấp, các ngành và tổ chức thanh niên trong việc xây dựng môi trường thân thiện, bình đẳng; trao quyền và tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật phát triển toàn diện, hòa nhập cộng đồng; đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực, tự lực vươn lên.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi thanh niên khuyết tật là một phần không thể thiếu của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Mỗi bước tiến của các bạn là bước tiến của toàn xã hội, cùng hướng tới một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau", anh Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho đại biểu được tôn vinh tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Những câu chuyện đầy cảm hứng

Tại chương trình, khán giả đã được lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng từ 3 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực: Phan Hữu Minh, Trần Ngọc Ánh và Diệu Linh. Mỗi người một hoàn cảnh, một con đường riêng nhưng họ đều có chung ý chí vươn lên và tận dụng sức mạnh của công nghệ để thay đổi cuộc sống.

Phan Hữu Minh, chàng trai kinh doanh nông sản và cây cảnh, đã chia sẻ về quyết định táo bạo của mình khi đưa các sản phẩm của người nông dân lên sàn thương mại điện tử. Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục bà con bởi họ đã quen với lối canh tác và buôn bán truyền thống.

Các đại biểu giao lưu tại Lế tuyên dương Tỏa sáng Nghị lực Việt ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và những kết quả thực tế, anh dần chứng minh được hiệu quả của việc chuyển đổi số, giúp nông sản tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Trong khi đó, Trần Ngọc Ánh, một chuyên gia về marketing online, lại tìm thấy niềm đam mê trong việc đào tạo và chia sẻ kiến thức cho các bạn trẻ khuyết tật khác. Xuất phát từ chính những khó khăn của bản thân khi tìm kiếm cơ hội, Ánh đã tự mày mò, học hỏi và trở thành người truyền cảm hứng.

Cô mở các lớp học online, sử dụng các nền tảng như Google Meet và Zoom để hướng dẫn các bạn những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực marketing số, giúp họ tự tin hòa nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam trao phần thưởng cho thanh niên khuyết tật được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Diệu Linh, cô gái khiếm thị với giọng hát trong trẻo và truyền cảm. Linh đã chọn YouTube làm nơi để lan tỏa đam mê ca hát và truyền đi năng lượng tích cực. Vượt qua những rào cản về hình ảnh và những bình luận tiêu cực, Linh vẫn kiên trì xây dựng kênh của riêng mình.

Cô mong muốn qua tiếng hát và câu chuyện của mình, các bạn khuyết tật khác sẽ có thêm niềm tin, dũng cảm cởi bỏ sự tự ti để hòa mình vào các hoạt động xã hội. Đồng thời, với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên khuyết tật, Linh cũng ứng dụng công nghệ để kết nối và hỗ trợ các thành viên một cách hiệu quả.