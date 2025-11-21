Vinh danh những thanh niên tiêu biểu ở miền núi phía bắc

Tối 21.11, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ tuyên dương Gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Tham dự chương trình có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; ông Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và nhiều lãnh đạo địa phương.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy và bà Nông Thị Hà trao bằng khen cho gương thanh niên được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Những người trẻ đã có nhiều đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế

Ban tổ chức cho biết, có 36 gương thanh niên tiêu biểu đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh miền núi phía bắc được vinh danh. Đây là những người trẻ đã có nhiều đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và củng cố an ninh vùng biên.

Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên được đánh giá hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP, tạo sinh kế bền vững và việc làm cho lao động địa phương; đồng thời lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên vùng cao.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, cho biết đây là điểm cuối cùng trong hành trình tuyên dương năm 2025, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Trang biểu dương những thanh niên dân tộc thiểu số miệt mài lao động, sáng tạo đã khẳng định vai trò của họ trong công cuộc xây dựng quê hương.

Ông Mùa A Vảng và chị Nguyễn Phạm Duy Trang vinh danh các tấm gương tiêu biểu ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Họ là những người trẻ mang trong mình khát vọng làm giàu chính đáng, đóng góp giữ gìn bản sắc, phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về con người vùng cao. Chúng ta tự hào nhận thấy rất nhiều bạn trẻ thanh niên dân tộc thiểu số hôm nay không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết quý báu mà còn là những người tiên phong, là lực lượng năng động đi đầu trong lao động, sản xuất, học tập, khởi nghiệp và giữ gìn bản sắc văn hóa", chị Trang nhận định.

Theo chị Trang, các bạn đã khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng. Một tinh thần không khuất phục trước gian khó. Chính ý chí, bản lĩnh này đã góp phần kiến tạo diện mạo nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết và thắp sáng khát vọng phát triển nơi núi rừng đại ngàn hùng vĩ.

Nguồn cảm hứng để khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu

Chị Trang cũng cho biết lễ tuyên dương đã vinh danh 36 gương mặt tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công. Mỗi người là một câu chuyện về nỗ lực và cống hiến.

"Có những bạn trẻ kiên trì biến nông sản, đặc sản núi rừng thành sản phẩm giá trị kinh tế cao; có những người thầm lặng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống. Đặc biệt, có những người có uy tín trong cộng đồng, những cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với bà con, tích cực vận động xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế", chị Trang nói.

Các bạn trẻ giao lưu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Trang cũng chia sẻ những khó khăn mà tuổi trẻ vùng dân tộc thiểu số phải vượt qua như hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu thốn, cơ hội tiếp cận tri thức và việc làm hạn chế. Tuy nhiên, chính trong gian khó, "ý chí, bản lĩnh và nghị lực của thanh niên các bạn đã được tôi luyện và được tỏa sáng hơn bao giờ hết".

Chị Trang bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên cần ý thức trách nhiệm, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, biến ước mơ thành hành động cụ thể để phát triển quê hương. Chị tin tưởng rằng những gương mặt được tuyên dương không chỉ là niềm tự hào mà còn là "điểm tựa, là nguồn cảm hứng để khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu".