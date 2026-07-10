Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can bán vũ khí trên mạng xã hội

Ngày 10.7, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (30 tuổi, ở xã Vĩnh Xuân) và Phạm Thế Tạo (31 tuổi, ở xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Bị can Nguyễn Tấn Phát nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một số tài khoản thường xuyên đăng tải, quảng cáo, hình ảnh mua bán súng PCP nén khí (súng thể thao) cùng nhiều loại linh kiện, phụ kiện, đạn chì trên các hội nhóm mạng xã hội.

Bị can Phạm Thế Tạo lúc bị bắt quả tang ẢNH: CTV

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, đơn vị này đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và công an địa phương tiến hành mời làm việc với Nguyễn Tấn Phát và Phạm Thế Tạo, là 2 chủ tài khoản nói trên.

Lực lượng công an thu giữ tang vật ẢNH: CTV

Qua đấu tranh, Phát và Tạo thừa nhận thông qua mạng xã hội đã mua, bán, trao đổi súng PCP nén khí với một số đối tượng, đồng thời tại nhà còn cất giấu 3 khẩu súng PCP nén khí.

Cả 2 nhận thức được hành vi vi phạm của mình và tự nguyện giao nộp tang vật. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh kiện, phụ kiện súng, cùng hơn 2.200 viên đạn chì các loại.

Tang vật bị công an thu giữ ẢNH: CTV

Hiện vụ mua bán vũ khí nêu trên được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.