31/12/2025 14:40 GMT+7

Sở VH-TT-DL Vĩnh Long tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch nông thôn Nhị Hòa, xã Nhị Long, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch.

Ngày 30.12, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long tổ chức ra mắt mô hình du lịch nông thôn Nhị Hòa, xã Nhị Long. Qua đó chính thức đưa mô hình vào khai thác, phục vụ du khách, góp phần phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Vĩnh Long: Ra mắt sản phẩm du lịch nông thôn ấp Nhị Hòa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (thứ 5 từ phải sang), cùng các đại biểu tại lễ ra mắt mô hình du lịch nông thôn Nhị Hòa

ẢNH: NAM LONG

Theo Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, trong những năm qua, phát triển du lịch nông thôn được xác định là hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Du lịch nông thôn không chỉ đơn thuần đón khách đến tham quan, trải nghiệm, mà quan trọng hơn là tạo ra chuỗi giá trị bền vững, trong đó người dân là chủ thể, cộng đồng là trung tâm và văn hóa bản địa là nền tảng. Thông qua mô hình này, người dân không chỉ có thêm thu nhập mà còn nâng cao ý thức gìn giữ môi trường, bảo tồn cảnh quan, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng hình ảnh quê hương ngày càng văn minh, thân thiện.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được hướng dẫn tham quan mô hình du lịch cộng đồng của địa phương, nhà nghề truyền thống, nhà vườn, không gian ẩm thực với các món ăn dân gian, điểm lưu trú homestay, không gian trải nghiệm văn hóa và ký ức làng quê như nhà nghề Duy Phương, nhà vườn Nguyễn Ngọc, bếp Út Phong, trạm ký ức Trang Hòa; vườn Dừa Phương Thùy, nhà Ba Việt…

Làng gốm hơn 500 năm tuổi được vinh danh 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất'

Làng gốm hơn 500 năm tuổi được vinh danh 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất'

Làng gốm Thanh Hà hơn 500 năm tuổi bên bờ sông Thu Bồn ở P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) là 1 trong 5 điểm đến được vinh danh ở hạng mục 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất'.

du lịch nông thôn Vĩnh Long du lịch cộng đồng Homestay
